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Bosna’nın “Yunus Emre”si Cemalettin Latiç’e saygı gecesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Boşnak Edebiyatı’nın güçlü temsilcilerinden, Bosna Hersek’in milli marşının yazarı Prof.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:43
Bosna’nın “Yunus Emre”si Cemalettin Latiç’e saygı gecesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Boşnak Edebiyatı’nın güçlü temsilcilerinden, Bosna Hersek’in milli marşının yazarı Prof. Dr. Cemalettin Latiç’e saygı gecesi düzenliyor.Aliya İzzetbegoviç’in en yakın arkadaşlarından, Bosna Hersek’in milli şairi Cemalettin Latiç için 23 Şubat akşamı düzenlenecek saygı gecesi dört bölümden oluşacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Boşnak Edebiyatı’nın güçlü temsilcilerinden, Bosna Hersek’in milli marşının yazarı Prof. Dr. Cemalettin Latiç’e saygı gecesi düzenliyor. “Bosna’nın Millî Şairi Cemalettin Latiç’e Saygı Gecesi”, başlığıyla düzenlenen program; 23 Şubat Cumartesi akşamı, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde, saat 18.00’de başlayacak. Fotoğraf sergisi açılışıyla başlayacak program, belgesel gösterimi ve “Tanıklıklar” başlıklı konuşmalarla devam edecek. Latiç’e saygı gecesi, Bosna Hersek Devlet Sanatçısı ünlü soprano Leyla Yusiç konseriyle sona erecek.


Aliya İzzetbegoviç’in en yakın arkadaşlarından, Bosna Hersek’in milli şairi Cemalettin Latiç için 23 Şubat akşamı düzenlenecek saygı gecesi dört bölümden oluşacak. Program saat 18.00’de, Prof. Dr. Cemalettin Latiç’in hayatından kesitlerin yer alacağı fotoğraf sergisinin açılışıyla başlayacak. Serginin ardından Latiç’in yaşamını konu alan belgesel gösterimi gerçekleşecek.


Bosna Hersek’in Büyülü Sesinden Özel Konser


Programın üçüncü bölümü “Tanıklıklar” başlığını taşıyor. Bu bölümde Latiç’i yakından tanıyan edebiyatçılar, şairler; onun kişiliğine, edebi kimliğine dair anı ve düşüncelerini paylaşacak. Saygı gecesi; Devlet Sanatçısı unvanına sahip, Bosna’nın en özel seslerinden, Soprano Leyla Yusiç’in vereceği konserle sona erecek. Yusiç konserde, Latiç’in bestelenmiş şiirlerinin yanı sıra Türk musikisinden de eserler seslendirecek.


Latiç’in Eserleri Artık Türkçe


Bosna Hersek’in Divan Edebiyatı hükmünde olan Alhamiyado Edebiyatı’na da ilahi ve kaside formlarıyla katkı sağlayan Latiç’in eserleri; geçtiğimiz Ocak ayından itibaren Türkçeye kazandırılmaya başlanmıştı. Cemalettin Latiç’in ilk olarak Gel En Sevgili, Gazi Hüsrev Bey ve Çarın Gözleri adlı kitapları Türk okuyucularla buluştu.


“Boşnak Yunus Emre


Prof. Dr. Cemalettin Latiç, 1957 yılında Bosna-Hersek’te dünyaya geldi. Medrese eğitimi de alan Latiç, İslami Araştırmalar ve Dünya Edebiyatı alanlarında felsefe fakültelerinde okudu. Bosna Hersek eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ile 3 yıl hapishanede birlikte kalan Latiç, Bosna milli mücadelesinde önemli görevler üstlendi. Bosna Hersek milli marşını kaleme aldı. Saraybosna Üniversitesi’nde tefsir profesörlüğü ve İkbal Kürsüsü Başkanlığı yapmakta olan Latiç, “Boşnak Yunus Emre”si olarak anılıyor. 2016’da Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, 2017’de Necip Fazıl Kısakürek Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’nü kazandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:43
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