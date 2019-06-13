Bosnalı heyet Selçuklu’yu ziyaret etti

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından inşa edilerek gönül köprülerinin kurulmasına vesile olan Saraybosna Mevlevihane’sinin Boşnak kursiyerleri Selçuklu Belediyesini ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından Saraybosna’da restorasyonu yapılan Saraybosna Mevlevihanesi 2013 yılından itibaren Boşnak kadın kursiyerlere mesleki eğitim sağlıyor. Mevlevihane, Selçuklu ve Bosna Hersek arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağlar sürdürülmesine katkı sağlarken kursiyer kadınlar her dönemin sonunda Selçuklu Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştiriyor. Bu yıl da eğitimlerini tamamlayan kadınlar Selçuklu Belediyesini ziyaret etti. Heyet Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarının yanında Selçuklu Belediyesi bünyesinde bulunan Tropikal Kelebek Bahçesi, SOBE, Gazalya Hatun Mahalle Konağı, Sille ve Sille Baraj Parkı’nı ziyaret etti.

Kursiyerleri Selçuklu Belediyesi Meclis Salonunda kabul eden Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Gürbüzer, “Sizleri burada görmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ziyaretler karşılıklı olarak kültürel bağlarımızı muhafaza ediyor ve geliştiriyor. Konya çok güzel bir şehir ve Bosnalıları, Boşnakları seven bir şehir. Savaş zamanından başlayarak Konya-Saray Bosna ilişkileri hep en yüksek seviyede yürütüldü. Selçuklu Belediyesi olarak bizde Stari Grad Belediyesi ile kardeş belediyeyiz. Bizler de oraya gittiğimiz zaman hiçbir yabancılık çekmiyoruz kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Ben tekrar hepinize hoşgeldiniz diyorum” dedi.

“Başkan Pekyatırmacı’ya görevinde başarılar diliyoruz”

Boşnak Kursiyer Kadınlar adına söz alan Nevresa Ahatovic, “Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik ediyoruz ve başkanlık görevinde başarılar diliyoruz Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Gürbüzer nezdinde kendisine çok teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyesi Saraybosna Mevlevihane’si kurs merkezi ile bizim için çok değerli bir iş yaptı. Bizler Konya’dan ve Selçuklu Belediyesinden hep kardeşliği gördük. En büyük zenginliğimiz zaten bu ağabey-kardeş ilişkimiz" diye konuştu.

Ziyaret günün anısına çektirilen fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile son buldu.