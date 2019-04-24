Bosnalı çocuklar Çocuk Şenliği'nde buluşacak

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'teki okullarda seçmeli ders alarak Türkçe öğrenen binlerce çocuk, yarın Zenica şehrinde düzenlenecek Çocuk Şenliği'nde buluşacak.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 2011'den beri yürütülen Tercihim Türkçe Projesi kapsamında düzenlenecek şenlik öncesinde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada yaptığı açıklamada, şenliğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile eş zamanlı düzenlendiğini belirterek, "Türkiye'nin başlattığı bu proje, yedi yıldır aksamadan düzenlenmeye devam ediyor. Türk kurum ve kuruluşlarının destekleriyle şenliğin aynı kalıcılıkta devam etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Şenlikte hem Boşnak hem de Türk çocukların kültür kaynaşması içerisinde her yıl bir araya geldiğini anlatan Koç, "Kültür ve dil toplumları bağlayan en önemli etkenlerden. Tercihim Türkçe Projesi sayesinde her iki dili de aynı derecede konuşabilen gençlerin yetişmesi Bosna Hersek ve Türkiye ilişkilerinin pekişmesi anlamına da geliyor." ifadelerini kullandı.

Koç, yarın 7 bin civarında çocuğun bir araya geleceğini belirterek, "Yedi yıldır büyük bir özveriyle bu şenliği hayata geçiren herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman da projenin yalın bir Türkçe öğrenme projesi olmadığını belirterek, "Bosna Hersekli çocukların gelişimi için birçok aktivite yapıyoruz. İlk defa altıncı sınıfta Türkçe öğrenmeye başlayan öğrencilerimiz bu yıl liseden mezun oluyor. Bu yılki etkinlikte sekiz yıl boyunca eğitim gören öğrencilerimizin mezuniyetini de yapacağız." diye konuştu.

Etkinlikte bugüne kadar birçok ünlü şarkıcının da sahne aldığını anımsatan Yaman, bu yıl sihirbaz gösterisi de düzenleneceğini aktardı.

- Bu yıl Dzenan Loncarevic sahne alacak

Ziraat Bankası Bosna Hersek Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Dilaver ise bankanın 22 yıl önce ülkede faaliyete başladığını aktararak, "İki ülkenin ekonomisi arasındaki ilişkilerin temel taşlarından birisi haline gelmeye çalışıyoruz. Bosna Hersek'in kültür ve spor hayatına da destek veriyoruz." dedi.

Çocuk Şenliği'nin Türkçe öğrenme konusunda öğrencileri heveslendirdiğini söyleyen Dilaver, Bosna Hersek'te Türkçe bilen nesillerin yetişmesinin gelecek yatırım ve istihdam alanları için son derece önemli olduğunu vurguladı.

YEE Kültür Sanat ve Projeler Müdürü Hasan Kocabıyık da kurumun bu yıl 10'uncu kuruluş yılını kutladığını anımsatarak, "Yurt dışında kültür merkezini ilk açtığımız yer Saraybosna. YEE, 50'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor, 100'den fazla ülkede ise Türkçe eğitimine destek veriyor." diye konuştu.

YEE'nin Türkçe öğrenimi ile kütür ve sanat alanlarında çalışmalar yürüttüğünü anlatan Kocabıyık, Bosna Hersek'teki şenliğin iki ülke ilişkilerine büyük katkı sağladığını söyledi.

Yarın Zenica Arena'da düzenlenecek Çocuk Şenliği'nde, Balkanlar'ın en ünlü şarkıcılarından Dzenan Loncarevic de sahne alacak. Şenlik kapsamında ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.