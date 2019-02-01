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Boşnaklara hakaret davasında Kütahyalı'ya zorla getirme kararı

Bir televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı için ilk duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı verildi.

01 Şubat 2019 Cuma 15:42
Boşnaklara hakaret davasında Kütahyalı'ya zorla getirme kararı

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ilk duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı verildi.

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddia edilerek hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ilk duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı verildi. Kütahyalı hakkında Boşnak dernekleri ve çok sayıda kişi şikayetçi olmuştu.
İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda şikayetçi katıldı.

Zorla getirilme talebi

Şikayetçi avukatları, sanığın duruşmayı uzatmak için duruşmaya katılmadığını belirterek hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep ettiler. Şikayetçiler ayrıca duruşmaya katılma talebinde de bulundular.

"Davayı uzatma gayemiz yok"

Sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı ise müvekkilinin Almanya'da gurbetçilerin çağrısı üzerine Hamburg'a gittiğini belirterek "Davayı uzatma gayemiz yoktur. Almanya'ya gittiğine ilişkin belgeleri mahkemenize sunduk" dedi.

Zorla getirilmesine karar verildi

Mahkeme, sanık avukatının müvekkilinin çağrı üzerine Almanya'ya gittiğini, ve bu nedenle duruşmada hazır olamadığını ileri sürerek mazeret bildirmişlerse de duruşma günün sanığa 3 ay önceden çağrı kağıdıyla bildirildiğini, mazeretinin yerinde görülmediğinden sanığın zorla getirilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca gerçek şahıslar ve dernekler ve federasyonlar davaya katılma talebinde bulunduğunu belirterek Yargıtay kararlarına göre, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma taleplerini reddetti. Bazı müştekilere yazılan talimatların dönüşlerinin beklenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

"Bütün Boşnaklar olarak takipte olacağız"

Duruşma sonrasında, Boşnak dernekleri adına mahkeme kapısı önünde açıklama yapan avukat Serap Göksu, "Boşnak halkını aşağılayıcı ifadeleri ve skandal ifadeleri nedeniyle bugün, açılan davada hepimiz müşteki olarak bulunduk. Bugünkü duruşmaya kendisi gelmedi, kaçtı. Dolayısıyla sanığın ihzaren celbine karar verildi. Bütün Boşnaklar olarak bunun takipçisi olacağız.Bu infial uyandırmıştır. Sanığın dosyasını incelediğimizde zaten bunu itiyad haline getirdiğini gördük" dedi.

İddianame

İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında, yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor. Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı'nın suçlamayı kabul etmediği ancak tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyor. Sanık Kütahyalı'nın "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:42
  1. İstanbul
  2. Rasim Ozan Kütahyalı

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