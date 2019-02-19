0553 313 94 23

"Boşnak Soykırımını inkar edenler, gerçeklerle yüzleşmeli"

Saraybosna'daki İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesini ziyaret eden Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic:- "Soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını kahramanlaştıranlar gerçeklerle yüzleşmeli"

19 Şubat 2019 Salı 19:09
"Boşnak Soykırımını inkar edenler, gerçeklerle yüzleşmeli"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, ülkede 1990'lı yıllarda işlenen soykırımı inkar edenlerin ve savaş suçlularını kahramanlaştıranların gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

Boşnak lider, başkent Saraybosna'daki İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesi'ni ziyaret ederek, savaş kurbanlarının özel eşyalarının da sergilendiği müze hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Dzaferovic, burada yaptığı açıklamada, müzenin 1992-1995 arasında yaşanan acıların canlı kanıtlarını bünyesinde barındırdığını kaydederek, "Müzenin faaliyet amaçlarından biri de bu topraklarda yaşananların unutulmamasını sağlamak." dedi.

Adalet ve hakikatin gelecek inşasında önemli olduğunu vurgulayan Dzaferovic, "(Boşnaklara yönelik) Soykırımı inkar edenler ya da küçümseyenler mutlaka burayı ziyaret etmeli ve inandıklarını bir kez daha gözden geçirmeli. Soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını kahramanlaştıranlar gerçeklerle yüzleşmeli." ifadelerini kullandı.

Müzenin kurucularından Jasmin Meskovic de Bosna Hersek'te savaşı yaşayan kurban yakınlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, müzedeki savaşa dair herkesin görmesi gereken acı hatıraları anımsatan özel eşyaların sayısının da arttığını ifade etti.

Müzede savaş kurbanlarına ait kişisel eşyaların yanı sıra Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) görülen savaş suçu davalarının arşivi, Bosna Hersek genelindeki toplama kampları ve toplu mezarlara dair bilgi ve belgeler de mevcut.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:09
  1. Bosna Hersek
  2. Sefik Dzaferovic
  3. soykırım müzesi
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilanço ağırlaşıyor! Bulunan cansız beden sayısı 11'e yükseldi
    1. Bilanço ağırlaşıyor! Bulunan cansız..
    2. Benfica-Galatasaray maçını Rumen hakem..
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında 20..
    4. Kırşehir’de AK Parti İl Genel Meclisi..
    5. Bel fıtığı nedir? Tedavi yöntemleri..
    6. Çankırı’da ’Narko Rehber Farkındalık..
    7. "Düşük hapı" satan şüpheliye yeniden..
    8. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz antrenmana..
    9. Zenit-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem
    10. MHP'den İP'e geçen Burhanettin Kocamaz..
    11. Güney Kore'de saunada yangın: 2 ölü,..
    12. "Seçim kampanyamıza Eyüpsultan'dan..
    13. "Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek"
    14. DSP İstanbul Büyükşehir Belediye..
    15. HDP Grup Toplantısı
    16. Seçim öncesi İYİ Parti-CHP ortaklığı..
    17. Çöken yolda dev çukur oluştu
    18. Burhanettin Kocamaz’ın Mersin’deki..
    19. Samsun’da FETÖ’den 2 komiser..
    20. Güney Kore'den Kuzey Kore'nin nükleer..
    21. Karabükspor’da TY Elazığspor maçı..
    22. ‘Süper Ay’ İstanbul semalarında
    23. Sokak ortasında eşini darp eden adama..
    24. Geçici aday listeleri seçim..
    25. Tekirdağ’da gün batımında..
    26. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan..
    27. DEAŞ'ın Irak'ta kaçırdığı sivillerden..
    28. Uyuşturucu ticaretine 13 yıl 9 ay hapis
    29. İspanya Süper Kupası'na gelir ve imaj..
    30. Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü