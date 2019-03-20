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Boşnak kurban yakınları Karadzic'e verilen cezadan memnun

Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'in temyiz davasında müebbet hapse mahkum edilmesi Boşnak kurban yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı- Kurban yakınlarından Satko Mujagic: - "Bugün güneşli bir gün. Karardan memnunum"- Savaşta babasını ve üç kardeşini kaybeden Vasvija Kadic: - "Bugünün anlamı bizim için büyük. Adalet yerini buldu"

20 Mart 2019 Çarşamba 19:53
Boşnak kurban yakınları Karadzic'e verilen cezadan memnun

LAHEY (AA) - Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırpların liderliğini yapan Radovan Karadzic'in temyiz davasında müebbet hapse mahkum edilmesi, Boşnak kurban yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Savaşta yakınlarını kaybeden çok sayıda Bosnalı, Karadzic'in temyiz davasını Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması binasında takip etti.

Temyiz Konseyinin daha önce verilen 40 yıl hapis cezası kararını bozarak Karadzic'i müebbet hapse mahkum etmesinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan kurban yakınları, memnuniyetlerini dile getirdi.

Trnopolje Toplama Kampı'nın tel örgüleri önünde çekilen fotoğrafıyla "Time" dergisine kapak olarak savaşta yaşanan zulmün sembollerinde biri haline gelen Fikret Alic, müebbet hapis cezası kararının, bir daha böyle zulümlerin yaşanmaması için uyarı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Alic, kararda memnun olmadığı tek hususun Bratunac, Foca, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica ve Zvornik şehirlerinde de "soykırım" suçu işlendiğinin kabul edilmemesi olduğunu ifade etti.

Savaşın başladığı 1992'de büyük katliamların yaşandığı Prijedor şehrinden Indin Cehic ise Karadzic'in Srebrenitsa dışındaki diğer yedi şehirde de "soykırım" suçundan hüküm giymesi gerektiğini söyledi.

Cehic, "En nihayetinde çıkan bu karardan memnunum. Ben de yedi ay boyunca üç farklı toplama kampında esir tutuldum. Sırpların amaçları için neler yapabileceklerine şahit oldum." dedi.

- "Bugün güneşli bir gün"

Kurban yakınlarından Satko Mujagic de müebbet hapis cezası kararının mahkeme salonunda alkışlarla karşılandığını aktararak, "Bugün güneşli bir gün. Karardan memnunum." diye konuştu.

Bosna'daki savaşta babasını ve üç erkek kardeşini kaybeden Vasvija Kadic de Karadzic'e verilen müebbet hapis cezasından memnun olduğunu aktardı.

Mahkemenin gereken cezayı verdiğini kaydeden Kadic, "Bugünün anlamı bizim için büyük. Adalet yerini buldu. Kaybettiklerimizin geri gelemeyeceğinin farkındayız, ancak dünyada başka Srebrenitsalar yaşanmasın." dedi.

Mejra Dzogaz da müebbet kararının çok daha önceden verilmesi gerektiğini savunarak, "Savaşta üç oğlumu ve eşimi kaybettim. Hasta olmama rağmen, bugün oğullarımı öldürenin gözünün içine bakmak için buraya geldim." diye konuştu.

Srebrenitsalı Aisa Omerovic ise Srebrenitsa'da yaşayan anneler için soykırımın hala sürdüğünü belirterek, "Bunu ancak orada yaşayanlar bilir. Srebrenitsa'ya kaybettiğim oğullarımı ve ailemden 42 kişiyi yalnız bırakmamak için döndüm. Karardan memnunum, ancak Karadzic tüm Bosna Hersek'te soykırım yaptı." ifadelerini kullandı.

- 40 yıl hapis cezası müebbete çevrildi

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Karadzic hakkında 2016'da verilen 40 yıl hapis cezası kararını bozarak, uluslararası kamuoyunda "Bosna Kasabı" olarak da bilinen Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.

Yaklaşık üç yıldır süren temyiz davasında Karadzic, Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra Bosna Savaşı'nda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan da sorumlu tutuldu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:53
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