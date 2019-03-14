Boşnak böreği tarifi | Boşnak böreği nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 + 1\4 su bardağı su

4 su bardağı un (yaklaşık)

1 yemek kaşığı tuz (silme)

150 gr. tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ

Ispanaklı börek harcı

ÜZERİ İÇİN

1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı yoğurt

YAPILIŞI

Ilık suya elenmiş un ve tuzu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur hazırlayın ve pürüzsüz olana kadar yoğurup yarım saat kadar dinlendirin.

Hamuru 4 veya 5 parçaya bölerek yuvarlayın ve yine yarım saat kadar dinlendirin.

Hamuru merdane ile yarım cm kalınlığında açarak ( açarken merdaneyi içten dışa doğru kullanın) katı-sıvı yağ karışımı ile her yerini yağlayın.

Kenarlardan çekerek (eşit şekilde) hamuru inceltmeye başlayın. Açtıkça yağı çekeceğinden, ara sıra hamuru yağlayın.

Hamuru inceltip büyüttükten sonra, kenarlarına börek harcından yayın.

Hamuru yine çekerek harcın üzerine kapatıp rulo yapmaya başlayın.

Tekrar çekerek ve ara sıra yağlayarak hamuru inceltip ortaya doğru rulo yapmaya devam edin.

Artık çekilmeyecek kadar hamur inceldiğinde, ortadan kesik atık büyük simit halkası gibi olan hamuru hafif çekerek uzatıp, yağlanmış yuvarlak fırın tepsisine ortadan başlayarak spiral seklinde yerleştirin.

Tüm bezeleri yanı şekilde açtıktan sonra hamurun üstüne tereyağı yoğurt karışımı şurup önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Afiyet Olsun.