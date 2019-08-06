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Bosna'daki "ölüm kampı" kurbanları unutulmadı

06 Ağustos 2019 Salı 16:07
Bosna'daki "ölüm kampı" kurbanları unutulmadı

PRİJEDOR (AA) - Bosna savaşında (1992-1995) Sırp askerler tarafından oluşturulan en büyük toplama kamplarından Omarska'da hayatını kaybeden 700 kişi, kampın kapatılışının 27'nci yılında törenle anıldı.

Ülkedeki toplama kampı mağdurları derneklerince, Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor şehrine bağlı Omarska'daki "ölüm kampı"nın bulunduğu bölgede düzenlenen törene çok sayıda kurban yakını katıldı.

Tören kapsamında, kampta hayatını kaybeden siviller anısına gökyüzüne beyaz balon bırakıldı, dualar edildi.

Omarska Toplama Kampı'na kapatılan binlerce sivilden biri olan Nijaz Mujkanovic, 2 Haziran-21 Ağustos 1992'de kampta geçirdiği günleri kaleme aldığı iki kitap yazdığını kaydetti.

Mujkanovic, kampa götürüldüğü günü tüm detaylarıyla hatırladığını ifade ederek "Kamp yolunda bize Müslümanları yeren şarkılar söyletiyorlardı. Omarska'dan sonra Manjaca Toplama Kampı'na kapatıldım. Toplama kamplarında 197 gün geçirdim." diye konuştu.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic, Prijedor'da kurulan toplama kamplarının, tıpkı ülkede yaşanan etnik temizlik, sürgün, işkence ve insanlık dışı faaliyetler gibi o dönemde ayaklanan Bosnalı Sırpların soykırım yapma niyetinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Anma töreni kapsamında, sanatçı Anita Zecic tarafından hazırlanan "Kanıt" isimli projeyle Prijedor şehrinde bulunan 73 toplu mezara işaret edildi.

Prijedor şehri yakınlarındaki toplama kampları Omarska, Trnopolje, Manjaca ve Keraterm, Bosna savaşının başladığı 1992'de işkence, katliam ve tecavüzlerin merkezi olmuştu.

Savaşın ilk yıllarında kurulan Omarska Toplama Kampı'nda 3 bin 500'den fazla sivil esir tutulmuş ve bunlardan 700'ü öldürülmüştü.

Amerikalı ve İngiliz gazeteciler, 1992 yılının Ağustos ayında toplama kamplarını haberleştirerek dünya kamuoyuna duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:07
  1. Bosna savaşı
  2. Boşnak
  3. Omarska
  4. Prijedor
  5. Toplama kampı

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