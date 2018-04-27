Bosna'da Skandal karar! 'Boşnak komutanlar' gözaltına alındı

Bosna'daki savaşta (1992-1995) işlenen suçlarla ilgili ülkenin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen polis operasyonu kapsamında, aralarında eski Boşnak general Atif Dudakovic'in de bulunduğu 12 eski asker "insanlığa karşı suç işledikleri" iddiasıyla gözaltına alındı.

Savcılığın talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı özel polis birlikleri tarafından başkent Saraybosna'nın yanı sıra Bihac, Sanski Most, Kljuc, Velika Kladusa ve Cazin şehirlerinde operasyonlar düzenlendi.

SIPA'dan yapılan yazılı açıklamada, 16 adreste düzenlenen operasyonlarda "sivillere yönelik suç işlemek" ve "insanlığa karşı suç işlemek" iddiasıyla 12 eski askerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere SIPA merkezine götürüldüğü ve ardından Bosna Hersek Savcılığına teslim edileceği aktarıldı.

Operasyonda Bosna savaşında önemli başarılara imza atan ve savaşın en önemli Boşnak komutanlarından biri olarak anılan eski general Atif Dudakovic'in de gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan eski Boşnak askerler, 1995 yılında ülkenin kuzeybatısındaki şehirlerde esir alınan Sırp askerlerin yanı sıra yüzlerce Sırp sivilin öldürülmesi ile suçlanıyor.

Daha önce hakkında herhangi bir dava olmayan Dudakovic, ülkedeki Sırp sivil toplum kuruluşları ve siyasiler tarafından savaş suçu işlemekle itham edilmişti.