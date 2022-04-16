‘Bosna'da siyasi kriz var ama Ramazan ayı huzur veriyor’

YENİ AKİT ANKARA

Sosyal medyada sık sık "Bosna Hersek ve Ramazan güzellikleri" çerçevesinde paylaşımlar yapan ve TC vatandaşı olmasam da kendimi Türk bilirim diyen Boşnak Gazeteci Emine Şeçeroviç Kaşlı; "Bosna'da son dönem insanı yoran faaliyetler olsa da Ramazan'la huzur buluyoruz" mesajını paylaştı.

Şeçeroviç Kaşlı'nın paylaşımı şöyle:

"Neden bu kadar Bosna'daki Ramazan'ı paylaşıyorum?

Son dönem Bosna'daki siyasi kriz, Ukrayna'daki savaş, Bosna'da savaş hatıraları ve konuları, zamlar vs vs. Gerçekten yoruyor insanı. Bunların hepsi hala devam ediyor ama, bunlara rağmen Ramazanla huzur buluyoruz."