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Bosna Savaşı'nda yıkılan camii üçüncü defa ibadete açıldı

İkinci Dünya Savaşı ve Bosna Savaşı sırasında yıkıma uğrayan Bosna Hersek'in güneyindeki Bajramovic Camisi, Sırp Cumhuriyeti'nin Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic'in de katıldığı törenle üçüncü defa ibadete açıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:05
Bosna Savaşı'nda yıkılan camii üçüncü defa ibadete açıldı

İkinci Dünya Savaşı ve Bosna Savaşı sırasında yıkıma uğrayan Bosna Hersek'teki Bajramovic Camisi, törenle üçüncü defa ibadete açıldı.

Ülkenin güneyindeki Bileca şehrinin Orahovica köyünde bulunan Bajramovic Camisi'nin açılış törenine Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic'in yanı sıra bölgede yaşayan çok sayıda Boşnak katıldı.

Salkic, törende yaptığı konuşmada, Boşnakların ortak değerler etrafında toplanmaları ve özellikle RS'de birlik olduklarını göstermeleri gerektiğini belirterek, açılışın Boşnakların birlik ve direncine tanıklık ettiğini vurguladı.

Bugün bir barış mesajı gönderdiklerini ve Bosna Hersek'teki vatandaşların din ve milletine bakmaksızın herkesi ortak yaşama çağırdıklarını ifade eden Salkic, Bileca'da yer alan her şeyin ana vatan Bosna Hersek'e ait olduğunu dile getirdi.

'EZANIN KIYAMETE KADAR BURADA OKUNACAĞININ GARANTİSİ'

Salkic, ezanın yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te yankılandığına ve öğretildiğine dikkati çekerek, "Caminin restorasyonuyla 26 yıl aradan sonra bugün ezan sesinin yeniden duyulması, ezanın kıyamet gününe kadar burada okunacağının garantisidir." diye konuştu.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Orahovica köyünde 1934'te inşa edilen Bajramovic Camisi, ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıma uğradı.

1960'ların başında yeniden inşa edilerek ibadete açılan cami, 1992'de Sırp birliklerince ikinci defa yıkıldı.

Cami, uğradığı zarar nedeniyle 26 yıl ibadete kapalı kaldı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:05
  1. Bosna Hersek
  2. Bosna Savaşı
  3. Bajramovic Camii

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