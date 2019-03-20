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"Bosna Kasabı" Karadzic'e müebbet

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, eski Sırp lider Radovan Karadzic hakkındaki 40 yıl hapis cezası kararını bozarak, Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti

20 Mart 2019 Çarşamba 17:10
"Bosna Kasabı" Karadzic'e müebbet

LAHEY/SARAYBOSNA (AA) - "Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2016'da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılan Karadzic'in nihai cezası belli oldu.

ICTY'nin 2017'de kapatılmasının ardından devam eden davaları devralan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, yaklaşık üç yıldır devam eden Karadzic'in temyiz davasındaki kararı açıkladı.

Konsey, Bosnalı Sırpların eski lideri Karadzic'i 1995'te Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı'nda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırdı.

Daha önceki 40 yıl hapis cezası kararını bozan Temyiz Konseyi, 73 yaşındaki Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:10
  1. Bosna savaşı
  2. Hollanda
  3. MICT
  4. Radovan Karadzic

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