Bosna Hersek'teki yılbaşı kutlamalarına "protesto" engeli

BANJA LUKA (AA) - Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) marttan bu yana devam eden "David için Adalet" konulu protestolar, açık alandaki yılbaşı kutlamalarının iptal edilmesine yol açtı.

RS'in en büyük şehri Banja Luka'da martta David Dragicevic'in (21) "şüpheli" ölümü nedeniyle babası Davor Dragicevic tarafından "David için Adalet" sloganıyla başlatılan protestolar farklı boyuta taşındı.

Banja Luka Belediye Başkanı Igor Radojicic, düzenlediği basın toplantısında, şehirdeki yılbaşı kutlamalarının iptal edildiğini ifade ederek, "Dragicevic'in ölümü aydınlığa kavuşturulmadan Banja Luka'daki açık alanlarda eğlence düzenlenmeyecek." dedi.

RS polisi de "David için Adalet" konulu protestoların düzenlenmesine, halkın refahına zarar verdiği gerekçesiyle izin verilmeyeceğini belirtti.

Bu arada, marttan bu yana belirli aralıklarla devam eden protestolarda son günlerde gözaltıların da yaşandığı bildirildi.

"David için Adalet" sloganıyla dün akşam Banja Luka'daki Krajina Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, konser vermesi planlanan şarkıcı Haris Dzjinovic'in sahneye çıkmasını engelledi. Polisin müdahale ettiği olayda birkaç kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Konser öncesi düzenlenen protestoda konuşan David'in babası Davor Dragicevic, oğlunun ölümünün aydınlatılması için 280 gündür verdiği mücadeleden vazgeçmeyeceğini, tüm engellere rağmen hakkını aramaya devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, baba Dragicevic, hafta başında düzenlenen protestolarda gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

Bosna Hersek'te devam eden protestolar bölgeye de sıçradı. David'in ölümünün aydınlatılması için Hırvatistan ve Sırbistan'da da destek protestoları düzenlendi.

- Olay

David Dragicevic, 24 Mart'ta Banja Luka'daki Crkvena nehrinde ölü bulunmuştu. Polisin yaptığı ilk açıklamada, Dragicevic boğulma sonucu öldüğü ifade edilmiş ancak cesette tespit edilen morluklar olayın "cinayet" olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmişti.

Baba Dragicevic'in oğlunun öldürüldüğü yönündeki iddiasının devlet yetkilileri tarafından reddedilmesi üzerine Banja Luka'da belirli aralıklarla "David için Adalet" sloganıyla gösteri düzenlenmişti.