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Bosna Hersek'teki yeni toplu mezarda 8 kurbanın cesedine ulaşıldı

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic:- "Cesetlerin, savaş döneminde Donji Hadzici bölgesinde yaşayan 12 sivile ait olduğunu düşünüyoruz. Bu insanlar İgman Dağı üzerinden güvenli bölgeye ulaşmaya çalışırken yolları kesilerek katledilmiştir. Şu ana kadar 8 kişinin cesedine ulaştık, burada 4 cesede daha ulaşacağımızı düşünüyoruz"

07 Haziran 2019 Cuma 14:56
Bosna Hersek'teki yeni toplu mezarda 8 kurbanın cesedine ulaşıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda bulunan yeni toplu mezarda, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna savaşında öldürülen 8 kurbanın cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba günü tespit edilen ve savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu toplu mezarda kazı çalışmalarının devam ettiğini ve şimdiye kadar 8 kurbanın cesedine ulaşıldığını belirtti.

Söz konusu mezarda toplam 12 kurbanın gömülü olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Fazlic, kurbanların başka mezarlara taşınmadıklarını ve şu ana kadar ulaşılan cesetlerin eksiksiz olduğunu vurguladı.

Toplu mezarın bulunduğu bölgede mermi kovanlarına da rastlandığını aktaran Fazlic, "Cesetlerin, savaş döneminde Donji Hadzici bölgesinde yaşayan 12 sivile ait olduğunu düşünüyoruz. Bu insanlar İgman Dağı üzerinden güvenli bölgeye ulaşmaya çalışırken yolları kesilerek katledilmiştir. Şu ana kadar 8 kişinin cesedine ulaştık, burada 4 cesede daha ulaşacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kazı çalışmaları kapsamında kurbanların kişisel eşyalarına da ulaştıklarını ifade eden Fazlic, cesetlerin kimlik tespiti için DNA testine tabi tutulacağını söyledi.




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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:56
  1. Bosna savaşı
  2. İgman
  3. toplu mezar

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