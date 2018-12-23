Bosna Hersek'teki "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" sona erdi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sinemaseverlerle buluşan "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", "Uluslararası İlişkilerde Dostluk Payı Var mı?" konulu söyleşiyle sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteklediği festivalin son gününde, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen ve yazar şair Fethi Gemuhluoğlu'nun oğlu Ali Gemuhluoğlu Saraybosnalılarla buluştu.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen söyleşide konuşan Şen, festivale ilham kaynağı olan Fethi Gemuhluoğlu'nun uluslararası ilişkilerde de bir bakış geliştirdiğine işaret ederek, söyleşi konusunun hem teorik hem de pratik olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Ali Gemuhluoğlu da Bosna Hersek'e savaş zamanı (1992-1995) birçok kez geldiğini aktararak, "Savaş sırasında Türkiye çok anlamlı fedakarlıklar yaparak Bosnalı Müslümanların yanında oldu. Bunlara bizzat şahit oldum. Eğer Türkiye ABD'yi harekete geçirmeseydi, Srebrenitsa soykırımının çok daha büyüğüne şahit olacaktık." dedi.

"Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmaları durumunda soykırımların sona erip ermeyeceğini" de değerlendiren Gemuhluoğlu, şunları dile getirdi:

"Bu soruyu 10 yıl önce sorsaydınız olumlu cevap verirdim, çünkü AB'ye üye olan Balkan ülkelerindeki azınlıklar birliğin koruması altına girdiler ama bugün şüphelerim var. AB'ye girecek olan Balkan ülkelerinde soykırımların duracağı konusunda şüphelerim var. AB ülkelerinde yaygın şekilde ayrımcılık ve İslamofobi artıyor. Dolayısıyla AB'ye girecek olan Bosna Hersekliler, üyelik sürecine geçmişte yaşanan olaylarla ilgili önemli kayıtları dahil etmeli."

- "Nereye gidiyorsun Aida?"

Ali Gemuhluoğlu, 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa soykırımını konu alacak "Nereye Gidiyorsun Aida" isimli filmin çekimlerine ilkbaharda başlanacağını belirterek, filmin 2020'de vizyona gireceğini söyledi.

Filmin Srebrenitsa soykırımında öldürülenlerin anısına çekileceğine ifade eden Gemuhluoğlu, filmin finansörleri arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu da vurguladı.

Festivale ilişkin açıklamada bulunan Mehmet Lütfi Şen, festivali her yıl dost bir ülkeye yansıtma kararı aldıklarını dile getirerek, "Dostluk felsefesini bütün dünyaya anlatmak için yola çıktık. Dünya ayrışmış bir durumda ve bütün ülkeler kendi çıkarlarını kutsal sayıyor. Bu bağlamda, insanın önce kendine, sonra tabiata dost olması lazım. Aksi takdirde insan kendi kendini bitiren bir varlığa dönüşecek." diye konuştu.

- Kırk Yıllık Hatır Seçkisi

Gönül adamlığı, dostluğu, derinliği, samimiyeti ve inceliğiyle insanları etkileyen şair ve yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun "dostluk" anlayışından yola çıkılarak düzenlenen Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin 2'nci ve son gününde "Kırk Yıllık Hatır Seçkisi" konulu filmler Bosna Hersekli izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Festival Başkanı Faysal Soysal'ın Bosna Savaşı'nı konu alan "Kayıp Zamanlar" isimli belgeseli izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Seçki programında ayrıca Şeref Akçay'ın "Çizgiler Arasında" filmi gösterilirken, İran'dan Saman Hosseinpour'un "Son Sarılış", Estonya'dan Anna Hints'in "Buz", İngiltere'den Edward Watts'ın "Oksijen" ve İspanya'dan Juan Antonio Morena Amador'un "Karamel Kelimeler" filmleri de sinemaseverlerle buluştu.

Saraybosna'da dün başlayan festival, "dostluk" temasını uluslararası bir platformda gündem edinmeyi amaçlıyor.