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Bosna Hersek'te tren kazası! Ölüler var

Bosna Hersek'te iki trenin çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:06
Bosna Hersek'te tren kazası! Ölüler var

Bosna Hersek'in güneyindeki Jablanica şehrinde meydana gelen tren kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Donja Jablanica istasyonunda iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada bulunan Hersek-Neretva Kantonu İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ljudevit Maric, iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise ağır yaralandığını ifade etti.

Maric, demiryolu trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu aktardı.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 12:06
  1. Bosna Hersek
  2. Jablanica
  3. Donja Jablanica
  4. tren kazası

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