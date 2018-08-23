Bosna Hersek'te tren kazası! Ölüler var
Bosna Hersek'te iki trenin çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.23 Ağustos 2018 Perşembe 12:06
Bosna Hersek'in güneyindeki Jablanica şehrinde meydana gelen tren kazasında iki kişi hayatını kaybetti.
Donja Jablanica istasyonunda iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada bulunan Hersek-Neretva Kantonu İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ljudevit Maric, iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise ağır yaralandığını ifade etti.
Maric, demiryolu trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu aktardı.
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