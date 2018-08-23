Bosna Hersek'te tren kazası: 2 kişi öldü

Donja Jablanica istasyonunda iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Hersek-Neretva Kantonu İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ljudevit Maric, iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise ağır yaralandığını ifade etti.

Maric, demiryolu trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu aktardı.