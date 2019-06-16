Bosna Hersek'te sığınmacı karşıtı protesto

BİHAC (AA) - Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac şehrinde sığınmacı karşıtı protesto düzenlendi.

Devletin sığınmacıları bu bölgeye yerleştirmesine karşı çıkan yüzlerce Bihaclı, kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla sokaklara döküldü.

Protestoya katılan Adnan Sadikovic, yaptığı açıklamada, sığınmacıların kontrolden çıktıklarını ve şehirde huzursuzluk çıkarmaya başladıklarını kaydetti.

Sadikovic, "Şehirdeki boş evlere girmeye başladılar. Geçen akşam eve geldiğimde içeride birkaç sığınmacı ile karşılaştım. Polise şikayet ettim ama onların da elinden bir şey gelmiyor, zira ülkemize gelen sığınmacıların ne kimlikleri ne de pasaportları var." diye konuştu.

Sığınmacı kampı yakınlarında yaşayan Senad Bajric ise sığınmacılara yardım edilmesinden yana olduğunun altını çizerek, sığınmacılardan değil, onları bu bölgeye yerleştirirken gerekli önlemleri almayan devletten şikayetçi olduğunu ifade etti.

Geçen hafta şehirdeki sığınmacı kamplarından birinde çıkan kavga, Bihaclılarda huzursuzluğa yol açmıştı.

Kendi aralarında kavga eden sığınmacıların, ertesi gün ellerinde sopalarla yerleştirildikleri kampın yakınlarındaki bir köye girmesi bölge sakinlerini tedirgin etmişti.

Bunun üzerine, durumu kontrol altına almaya çalışan devlet yetkilileri önce sığınmacılara yönelik sokağa çıkma yasağı uygulamış, ardından şehir dışında bir bölgeye yerleştirmelerine karar vermişti.