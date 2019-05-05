Bosna Hersek'te Maglay Kurşunlu Camisi Açılış Töreni

MAGLAY (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bosna Hersek'in her zaman Türk halkının gönlünde ve aklında olduğunu ifade etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Bosna Hersek'in Maglay şehrindeki tarihi Kurşunlu Camisi'nin açılışında konuşan Çam, yağışlı ve soğuk havaya rağmen törene gelen vatandaşlara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un selamlarını iletti.

Kurşunlu Camisi'ne ilk kez ailesi ile 2013 yılında geldiğini ve inşaatta incelemelerde bulunduğunu aktaran Çam, caminin restorasyonunda emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek, bu tarihi caminin daha uzun yıllar hayırlı bir şekilde ibadete vesile olması temennisinde bulundu.

Çam, Bosna Hersek'in her daim Türk halkının gönlünde ve aklında olduğunu vurgulayarak, özellikle yatırım ve faaliyetler çerçevesinde bakıldığında Bosna Hersek'in Türkiye için öncelikler sırasında olduğunu söyledi.

Kurşunlu Camisi'nin restorasyonu devam ederken 2014 yılında bölgede sel felaketi yaşandığını anımsatan Çam, o dönemde TİKA aracılığıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde 500'e yakın ev ve işletmenin düzenlenmesine katkı verildiğini ifade etti.

Çam, bundan sonra benzer bir doğal afetin yaşanmaması temennisinde bulunarak, bölgenin ve Bosna Hersek'in ekonomik ve kültürel kalkınmasına devam etmesini diledi.

Türkiye olarak, özellikle gençliğin istihdamının artırılması ve kalkınma projelerinin geliştirilmesi noktasında tüm Türk kurumları ile beraber bugüne kadar çok sayıda proje yaptıklarını anımsatan Çam, bunlara yeni projeler eklenerek Bosna Hersek halkının daha da gelişmesi ve refahının artırılmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da çok kültürlü ve etnik yapısıyla Balkanlar'da özel bir ülke olan Bosna Hersek'in Türkiye ile ilişkilerinin her zaman üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Hepimizin arzusu, Bosna Hersek'in birliği, bütünlüğü, refahı ve kalkınması daim olsun. Sizin istikrarınız, Balkanlar'ın istikrarı ve bizim huzurumuz." dedi.

Dün Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle yeniden inşa edilen Alaca Camisi'nin, bugün ise TİKA'nın desteğiyle restore edilen Kurşunlu Camisi'nin açıldığına dikkati çeken Koç, "Tüm arzu ve isteğimiz, bu birlik ve beraberlik ile hoşgörü ruhu hiçbir zaman bozulmasın." diye konuştu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam

Bosna Hersek Sivil İşleri Bakanı Adil Osmanovic ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayarak, "Türkiye, iyiliği yayarak tüm dünya ülkelerine sevgiyle yaklaşıyor. Boşnak halkı da iyiliğe iyilikle karşılık vermeyi bilir. Büyük insan Erdoğan'a biz de selamlarımızı gönderiyoruz." dedi.

TİKA'nın Bosna Hersek'teki faaliyetlerinin önemine işaret eden Osmanovic, Türkiye'nin kurumları aracılığıyla Bosna Hersek'teki kültür mirasının ayağa kaldırılması için çok büyük katkılar yaptığını kaydetti.

Maglay halkının 1560'tan beri şehrin sembolü olmuş Kurşunlu Camisi'nin eski görkemine kavuşmasından dolayı bugün gururlu olması gerektiğini söyleyen Osmanovic, restorasyonda katkısı olanlara teşekkür etti.

Zenica-Doboj Kantonu Başbakanı Mirza Ganic ise açılışını yaptıkları Kurşunlu Camisi'nde 50 yıl önce dedesinin görev yaptığını anlatarak, bugün burada kanton başbakanı olarak bulunmanın kendisi için özel önemi olduğunu ifade etti.

Camilerin iyilik kaynakları olduğunu ve iyiliğe hizmet ettiğini söyleyen Ganic, "Camiler dinin, kültürün, ilmin, iş birliğinin ve sosyalleşmenin de yeridir. Hem Alaca hem de Kurşunlu camileri her daim İslam geleneğinin sembolleri olarak ayakta kalacaktır." dedi.

Türkçe ve Boşnakça ilahilerin de okunduğu tören, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından kurdele kesilmesi ile tamamlandı.

Kurşunlu Camisi'nin açılışına ayrıca TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, Zenica-Doboj Kantonu bakanları, yerel yöneticiler, Bosna Hersek İslam Birliği yetkilileri ile yüzlerce Maglaylı katıldı.

- Selzede ziyareti

Bu arada Çam ve beraberindeki heyet, cami açılışının ardından, 2014 yılında yaşanan sel felaketinin mağdurlarından birinin evine de ziyarette bulunarak bir süre sohbet etti.

- Kurşunlu Camisi

Kalavun Yusuf Paşa Camisi olarak da bilinen Kurşunlu Camisi, 1560 yılında inşa edildi. Osmanlı döneminden kalma bu eser, Bosna Hersek'te ulusal anıt olarak kabul ediliyor.

TİKA tarafından restore edilen ve 2014 yılındaki sel felaketinin ardından ortaya çıkan nem sorunu da çözülen cami, ülkedeki en güzel Osmanlı eserlerinden biri olarak gösteriliyor.

Avusturyalı Prens Eugen Savoyski tarafından 1697'de yapılan saldırılarda hasar gören caminin minare ve kubbesi, Bosna Savaşı'nda da büyük zarar görmüştü.