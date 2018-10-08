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Bosna Hersek'te Komsic seçimi kazandığını açıkladı

Bosna Hersek'teki Demokrat Cephenin Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyeliği adayı Komsic, seçimi kazandığını açıkladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:30
Bosna Hersek'te Komsic seçimi kazandığını açıkladı

Başkent Saraybosna'daki parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hırvat politikacı, Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni Hırvat üyesi olduğunu söyledi. Tüm adayları tebrik eden Komsic, "Bana oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin hizmetinde olacağım." dedi.

Daha önce iki dönem (8 yıl) Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyeliği görevinden bulunan Komsic, "Benden endişeniz olmasın. Üstlendiğim bu sorumlulukta yanlış yapmamak için elimden geleni yapacak, güveninizi boşa çıkarmayacağım." ifadelerini kullandı.

Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday yarışmıştı.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 08:30
  1. Zeljko Komsic
  2. bosna hersek

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