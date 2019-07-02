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Bosna Hersek'te Kayıp Kişiler Çalıştayı başladı

Başkent Saraybosna'da yarına kadar devam edecek "Kayıp Kişilerin Yakınlarıyla Çalışmayı Destekleme ve Güçlendirme Çalıştayı" kayıp aile ve yakınlarına destek ve yardımcı olmayı amaçlıyor

02 Temmuz 2019 Salı 13:42
Bosna Hersek'te Kayıp Kişiler Çalıştayı başladı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Kayıp Kişilerin Yakınlarıyla Çalışmayı Destekleme ve Güçlendirme Çalıştayı" başladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Grupo de Accion Comunitaria (GAC) iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, kayıp yakınlarının kurduğu derneklerden 70'ten fazla temsilci ve 31 ülkeden uzman bir araya gelerek kayıp kişileri bulma konusundaki deneyim ve uzmanlıklarını paylaşmayı amaçlıyor.

ICRC Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürü Patrick Vial, burada yaptığı açıklamada, kayıp yakınlarının ihtiyaçlarının bazı durumlarda görmezden gelindiğine işaret ederek, "ICRC, kayıp kişilerin bulunma sürecine destek sağlamak için Batı Balkanlar da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerindeki aileler ve aile örgütleriyle yakın iş birliği içinde çalışıyor." dedi.

Kayıp kişilerin bulunmasında en büyük sorumluluğun ilgili devlete ait olduğunu belirten Vial, "Uluslararası İnsancıl Hukuk uyarınca aileler sevdiklerine ne olduğunu bilme hakkına sahipler. Devletler de onlara destek sağlamak ve sorularına cevap vermekle yükümlüdürler." değerlendirmesinde bulundu.

ICRC'nin Kayıp Kişiler Projesi sorumlusu Caroline Douilliez de insanın sevdiği birini kaybetmesinin büyük acılara yol açtığını söyleyerek, "Ailelerin, kayıp yakınlarının akıbetiyle ilgili dayanılmaz belirsizlikle başa çıkmalarına yardım etmenin yanı sıra ICRC onlara yasal, finansal, idari ve lojistik destek sağlamaya da odaklanıyor." diye konuştu.

Bu arada, çalıştayda Bosna Hersek’te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımında kaybolan yaklaşık bin kişi dahil olmak üzere Bosna Savaşı’nın ardından (1992-1995) yaklaşık 7 bin kişinin kayıp statüsünde olduğu ifade edildi.

Saraybosna'da yarın sona erecek çalıştay ayrıca, dünyanın farklı yerlerinde bu sıkıntıyı yaşayan ailelere destek ve yardımcı olmak, en iyi uygulamaları belirlemek ve yaymak amacını da taşıyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:42
  1. Bosna Hersek
  2. Çalıştay
  3. ICRC
  4. Kayıp kişiler

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