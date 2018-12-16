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Bosna Hersek'te kar yağışı can aldı

16 Aralık 2018 Pazar 16:25
Bosna Hersek'te kar yağışı can aldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te, 2 gün süren yoğun kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde "doğal afet" ilan edilirken, buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ise can kaybına yol açtı.

Ülkenin yüksek kesimlerinde 75 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, şehirler arası ulaşımı zorlaştırarak yüzlerce trafik kazası yaşanmasına da neden oldu.

Bosna Hersek'in güneyinde bulunan Nevesinje şehri yakınlarında, Belgrad'dan Mostar'a giden bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre otobüs, sürücüsünün buzlanma ve yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu başkent Saraybosna ile Mostar şehri arasında ağır tonajlı araçların trafiğe çıkması yasaklanırken, Bosna Hersek Otomobil Motor Kulübünden yapılan açıklamada ise acil durumlar dışında trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, yolda kalan ağır araçlar nedeniyle Donja Jablanica kara yolunun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Bu arada, yoğun kar yağışı nedeniyle elektriklerin kesildiği ve yolların kapandığı Konjic ve Jablanica şehirlerinde "doğal afet" ilan edildi.

- Bir grup sığınmacı kayboldu

Bosna Hersek Federasyonu Arama Kurtarma Hizmetlerinden (GSS FBİH) yapılan açıklamada, alınan bir ihbara göre Bosna Hersek ile Hırvatistan sınırında bulunan Pljesevica Dağı'nda bir grup sığınmacının kaybolduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekiplerinin sığınmacılara henüz ulaşamadığının vurgulandığı açıklamada can kaybının olabileceğine işaret edilerek, "Büyük bir trajedi ile karşı karşıya kalabiliriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu Karadağ'ın bazı bölgelerinde ağır tonajlı araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

Karadağ Otomobil Motor Birliğinden (AMSCG) yapılan açıklamada, çığ tehlikesi nedeniyle Pluzine-Scepan Polje kara yolunun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:25
  1. Bosna Hersek
  2. kar yağışı
  3. kaza
  4. trafik

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