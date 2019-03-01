Bosna Hersek'te "Bağımsızlık Günü" kutlanıyor

SARAYBOSNA (AA) - Eski Yugoslavya'dan ayrılarak 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandumla bağımsızlığını kazanan Bosna Hersek'te, "Bağımsızlık Günü" törenlerle kutlanıyor.

Başkent Saraybosna'da bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegovic'in mezarının da bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nde düzenlenen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in yanı sıra siyasiler, askerler, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar, Aliya'nın mezarına ve şehitlik anıtına çiçek bırakıp dua etti.

Komsic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in bağımsızlığını, hayatını, uzuvlarını ve her şeyini vatan uğruna feda eden insanlara borçlu olduğunu anımsattı.

Bağımsızlık yolunda verilen mücadeleden asla pişmanlık duyulmaması gerektiğini vurgulayan Komsic, "İnsanı hayal kırıklığına uğratan şey vatan değil, siyaset ve iktidardır." dedi.

Dzaferovic de bugün, Bosna Hersek'in en değerli evlatlarını anma fırsatı bulduklarına işaret ederek, "Bugün sahip olduğumuz özgürlük ve bağımsızlığı, kendi hayatlarıyla inşa eden değerli evlatlarımızı saygıyla anıyoruz." diye konuştu.



Saraybosna'daki törenler, İkinci Dünya Savaşı sırasında şehri savunurken hayatlarını kaybeden askerler için yapılan Sönmeyen Ateş Anıtı, Kuşatma Altındaki Saraybosna'da Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Vraca Anıt Parkı'nda devam etti.

Bağımsızlık Günü, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBİH) milli bayram olarak törenlerle kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde sıradan bir gün olarak kabul ediliyor.

- Bağımsızlık referandumu

Hırvatistan'ın 1991'de bağımsızlığını ilan etmesi ile Hırvat ve Yugoslav askerler arasında başlayan çatışmalar, Bosna Hersek'e de sıçradı. Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu, nüfusunun büyük çoğunluğunu Hırvatların oluşturduğu Ravno köyüne saldırdı. Bu saldırı ile savaş gayri resmi olarak Bosna Hersek'e de taşındı.



Yugoslavya'nın parçalanmasını kendi lehine kullanmak isteyen Bosna Hersekli Hırvat ve Sırplar da ülke topraklarını kendi aralarında paylaşmak istedi. Hırvatlar 18 Kasım 1991'de Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti'ni, Sırplar ise 9 Ocak 1992'de Sırp Cumhuriyeti'ni ilan etti.



Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlıklarını kazanmalarının akabinde Bosna Hersek'te de bağımsızlık referandumu kararı alındı. Daha sonra savaş suçundan hüküm giyecek olan Bosnalı Sırpların o dönemdeki lideri Radovan Karadzic öncülüğündeki Sırplar, referanduma karşı çıktı.



Sırp nüfusun büyük çoğunluğunun boykot ettiği referanduma halkın yüzde 64,31'i katıldı. Katılanların ise yüzde 99,44'ü bağımsızlık için "evet" dedi.



Bağımsız Bosna Hersek, 22 Mayıs 1992'de Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğine kabul edildi.