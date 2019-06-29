Bosna Hersek'te 509. Ayvaz Dede Şenlikleri

KARAULA (AA) - Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin önemli sembollerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede anısına geleneksel olarak 509 yıldır düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında, Bosna Hersek'in dört bir yanından gelen atlılar Karaula kasabasında buluştu.

Başlarında fesleri, sırtlarında geleneksel kıyafetleri ve ellerinde taşıdıkları sancaklarıyla sabahın erken saatlerinde Travnik şehri yakınındaki Karaula kasabasına gelen 101 atlı, tekbirler, dualar ve ilahilerle merkezi programın yapılacağı Prusac'a uğurlandı.

Karaula'dan Prusac'a uğurlanan atlıların en yaşlılarından olan 68 yaşındaki Radim Gradincic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayvaz Dede Şenliklerine 30 yıldan uzun bir süredir düzenli olarak katıldığını, ancak Bosna savaşı sırasında ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Savaştan önceki dönemde Karaula'dan Prusac'a 250 atlının uğurlandığını aktaran Gradincic, "Şimdi ise bu 101 atlı arasında yalnızca 60 Karaulalı atlı bulunuyor." diye konuştu.

Rasim'in eşi Djulsa Gradincic de Avyaz Dede Şenliklerine eşi ve torunuyla birlikte katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Benim görevim atlarımızı süslemek. Hayatımın en güzel günleri Ayvaz Dede Şenliklerinin düzenlendiği gündür." ifadelerini kullandı.

Orman yolundan Prusac kasabasına giden atlılar, bugün önce Donji Vakuf şehrine ulaşarak orada düzenlenecek geçit törenine katılacak.

Şenliklerin ana töreni ise pazar günü Prusac kasabasında düzenlenecek.



Bosna Hersek'e Osmanlı'nın ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin beş asır önce Prusac'taki kuraklığa karşı 40 gün 40 gece kalarak dua ettiği dağda başlayacak tören, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğlen namazıyla sona erecek.



Her yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te bu zamana kadar yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.



- Ayvaz Dede kimdir?



Ayvaz Dede, tıpkı Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerindendir.



Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, inanışa göre; 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf kentinin Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.



Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için ibadet edip dua eden Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan derviş, karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu.



Bu olayın ardından bölge suya kavuştu, kuraklık sona erdi. Mucizevi olayı duyan bölge halkı, Müslüman oldu.



Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947 yılında yasaklanan şenlikler, 1990 yılında yeniden düzenlenmeye başladı.



