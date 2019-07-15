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Bosna Hersek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Başkent Saraybosna'daki Vjecnica Kütüphanesi ile Mostar şehrindeki tarihi köprüye Türk bayrağı yansıtıldı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:39
Bosna Hersek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ve Mostar şehrinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi anma programı düzenlendi.

Saraybosna'daki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'nde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde Eğitim Müşavirliğince düzenlenen programa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka da katıldı.

Dzaferovic, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının hain darbe girişimini önleyerek özgürlüklerini koruduğunu belirterek, "Darbeye kalkışmak, hain bir terör eylemidir." dedi.

Türk halkının egemenliğini teyit ederek büyüklüğünü gösterdiğini vurgulayan Dzaferovic, "O gece darbe girişimi başarılı olsaydı, bugün Türkiye'de demokrasi kalmazdı." diye konuştu.

Dzaferovic, Türk halkının kölelik yerine özgürlüğü, ihanet yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenlerini teyit ettiklerini vurgulayarak "Kendine saygısı olan halk, liderlerine de saygı gösterir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir darbe girişiminde bulunarak demokrasiyi hedef aldığını belirtti ve "O gece ilk destek mesajı Bosna Hersek'ten geldi. Bunu asla unutmayacağız." dedi.

Programda 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu ve Saraybosna Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerince oratoryo sahnelendi.

Programın sonunda ise tarihi kütüphane binasına Türk bayrağı yansıtılırken, programa katılanlar 15 Temmuz gecesinin unutulmaması için sembolik olarak demokrasi nöbeti tuttu.

- Mostar Köprüsü'nde de Türk bayrağı

Bu arada, Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde de Mostar Yunus Emre Enstitüsü tarafından anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu himayesinde düzenlenen programda konuşan Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber, Türk halkının gösterdiği demokrasi mücadelesini tüm dünyaya göstermek istediklerini belirtti.

Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden biri olan tarihi Mostar Köprüsü de 15 Temmuz şehitleri anısına kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.




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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:39
  1. 15 Temmuz
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