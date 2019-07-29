0553 313 94 23

Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Tokat’a Bosna Hersek’ten Türkçe öğrenmek için gelen öğrenciler kültürel faaliyetler kapsamında köyde şeftali topladıktan sonra hamur açtı, gözleme pişirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
Bosna Hersekli öğrenciler hamur açtı, gözleme pişirdi

Tokat’a Bosna Hersek’ten Türkçe öğrenmek için gelen öğrenciler kültürel faaliyetler kapsamında köyde şeftali topladıktan sonra hamur açtı, gözleme pişirdi.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) Türkoloji Bölümünde eğitim gören Bosnalı öğrenciler şehrin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürünü tanıma fırsatı buluyor. Türkçe’yi ve Türk Kültürünü yaşayarak öğrenmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler çeşitli aktivitelere katılıyor. Bu kapsamda üniversitenin yolcu otobüsü ile merkeze bağlı Büyükyıldız Köyü Mavi Bahçeye getirilen 40 Bosna Hersek’li öğrenci bahçede şeftali topladı. Dalından şeftali toplayarak tadına bakan öğrenciler köyde doğa ile iç içe yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı. Daha sonra köyde kurulan sac ocaklarda gözleme yapan kadınların yanına geçen öğrenciler hamur açmayı ve sacda pişirmeyi öğrendi. Bosnalı öğrenciler kendileri hamur açıp pişirdikleri çökelekli ve katmerin tadına baktı.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer, Bosna Hersek’ten Türkçe dil kursu için Tokat’a yaz okuluna gelen öğrencilerin köyde düzenlenen etkinlikten memnun olduğunu söyledi. Bu tür programların artırılarak devam edeceğini ifade eden Özyer, öğrencilerin kültürel faaliyetlerle önemli kazanımlar elde ettiğini kaydetti.


Bosna Hersek’li öğrenci Neyra Serevina, köyde şeftali toplamaktan mutlu olduklarını, çok eğlendiklerini ifade ederek, “Burası çok güzel, insanlar sıcak kanlı. Bizim şehrimize çok benziyor. Çok beğendik” dedi. Selçuk Yahya ise Bosna Hersek Tuzla Üniversitesinden Tokat’a geldiklerini çeşitli aktivitelerde yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
    1. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    2. En fazla kaybettiren BES fonları
    3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    4. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    5. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı..
    6. Başkan Böcek, Tütüncü’yü ağırladı
    7. Kuzey Makedonya’da 79 kaçak mülteci..
    8. En fazla kazandıran BES fonları
    9. BES fonu istatistikleri
    10. Mutlu şehrin mutlu üniversitesinde..
    11. Masada 3 önemli konu var... Ankara'da..
    12. Üst Klasman Hakemleri sezon öncesi..
    13. Evinde uyuşturucu içiren şahıs..
    14. Çocuklar, Badminton sporuyla daha mutlu
    15. Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar..
    16. Akkuyu NGS’nin inşaatı devam eden 1..
    17. Kategorilerine göre en fazla..
    18. Burhaniye’de camiye gelen gençler..
    19. Kategorilerine göre en fazla..
    20. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    21. En fazla kazandıran yatırım fonları
    22. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    23. Özel Sporcular IPC Gençler Dünya..
    24. Ayancık’ta festival coşkusu
    25. Gedelek’te gelenek sürüyor
    26. Bu da düğün çaycısı
    27. Mohikanlar gözünü Avrupa’ya dikti
    28. Yatırım fonu istatistikleri
    29. Birleşik Arap Emirlikleri savaşçıları..
    30. BEÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!