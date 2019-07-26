Bosna Hersekli öğrenciler bat yapmayı öğrendi Tokat’a gelen Bosna Hersekli öğrenciler kentin yöresel lezzetlerinden bat yapmayı öğrendi.

Tokat’a gelen Bosna Hersekli öğrenciler kentin yöresel lezzetlerinden bat yapmayı öğrendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine yaz okulu kapsamında gelen Bosna Hersekli 40 öğrenci hem Türkçelerini geliştiriyor, hem de şehrin tarihi ve turistlik yerlerinde geziler yaparak Tokat’ı tanımaya çalıyorlar. Türkoloji Bölümünde eğitim gören Bosna Hersekli öğrenciler yaz okulu kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Tokat Belediyesi Karşıyaka Hanımelinde şehrin yöresel lezzetlerinden bat yapmayı öğrendi. Mercimek ve bulgurla yapılan batın tadına ev ekmeği ile bakan öğrenciler yeni tatlar öğrenmenin keyfini yaşadı.

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