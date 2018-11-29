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Bosna Hersekli milli futbolcunun "Çetnik dövmesi" tepki çekti

- Bosna Hersekli milli futbolcu Ognjen Vranjes'in sağ koluna Sırp Çetnik lider Momcilo Djujic'in dövmesini yaptırması, büyük tepkiye neden oldu- Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Vranjes'in bu hareketini kınadı

29 Kasım 2018 Perşembe 19:26
Bosna Hersekli milli futbolcunun "Çetnik dövmesi" tepki çekti


SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in Sırp asıllı milli futbolcusu Ognjen Vranjes'in sağ koluna Sırp Çetnik lider Momcilo Djujic'in dövmesini yaptırması, ülkede büyük tepki çekti.

Bir dönem Gaziantepspor ve Elazığspor formaları da giyen Vranjes'in, "kanlı papaz" olarak da bilinen ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sırp olmayan halklara yönelik işlediği savaş suçları ile tanınan Djujic'in dövmesini yaptırmasına Bosna Hersek Futbol Federasyonu sert tepki gösterdi.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Vranjes'in bu hareketinin kınandığı vurgulanırken, "Vranjes, uygunsuz mesajları ve dövmeleri ile formasını giydiği milli takımın ve federasyonun itibarına zarar verdi." ifadelerine yer verildi.

Vranjes'in bu eyleminin, federasyonun savunduğu değerlere aykırı olduğu ve gençlerin örnek alması gereken sporcu profiline uygun olmadığı belirtilen açıklamada, "Vranjes'in sahadaki mücadeleci ruhu bugüne kadar tartışılmazdı. Ancak saha dışındaki hareketleri kabul edilemez." denildi.

Açıklamada, faşizmin ve onun destekçilerinin yüceltilmesinin hem federasyona hem de milli takıma zarar verdiği vurgulanırken, "Her sporcunun önceliği ırkçılık, ayrımcılık, şiddet ve nefret söylemleri ile mücadele etmektir." ifadeleri kullanıldı.

Belçika takımlarından Anderlecht'te forma giyen Vranjes, dövmesinin fark edilmesinin ardından sosyal paylaşım platformlarında da büyük bir tepki gördü.

Vranjes daha önce de Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) haritasını koluna dövme olarak yaptırmış, ancak gelen tepkiler üzerine bunu saate dönüştürmüştü.


- Çetnik hareketi ve Çetnikler


"Büyük Sırbistan" ideolojisinin savunucuları olan Çetnikler, tüm Sırpları tek çatı altında toplamayı amaçlayan paramiliter bir yapı olarak Balkan Savaşları'nın hemen öncesinde ortaya çıktı.

"Voyvoda" olarak adlandırdıkları liderlerinin emrinde savaşan bu oluşum, 1903-1908 yıllarında Osmanlı'ya ve Bulgarlara yönelik kanlı eylemler yaptı.

Köken olarak "çete" kelimesinden türeyen Çetnik hareketi, özellikle iki dünya savaşı arasında büyüyerek, Sırp topraklarını Boşnak, Hırvat, Arnavut, Makedon ve diğer etnik gruplardan temizlemeyi hedef olarak belirledi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan ve büyük katliamların meydana geldiği savaşta da Çetnik hareketi mensupları ön plandaydı. İsimleri farklı olsa da halk arasında "Çetnikler" olarak anılan Sırp paramiliter gruplar, Bosna Hersek ve Hırvatistan'da birçok katliam gerçekleştirdi.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 19:26
  1. Çetnik
  2. Momcilo Djujic
  3. Ognjen Vranjes

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