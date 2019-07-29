0553 313 94 23

"Bosna Hersek, TDBB'nin en aktif olduğu ülkelerden biri"

Bosna Hersek'te bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay:- "TDBB, Bosna Hersek'te 40'ın üzerinde proje hayata geçirdi. Bosna Hersek, TDBB'nin en aktif olduğu ülkelerden biri"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
"Bosna Hersek, TDBB'nin en aktif olduğu ülkelerden biri"

SARAYBOSNA (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin en aktif olduğu ülkelerden birinin Bosna Hersek olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'te TDBB desteğiyle inşa edilen Glamoc Eğitim ve Kültür Merkezi ile Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) sergisinin açılışlarına katılan Altay, Anadolu Ajansının (AA) başkent Saraybosna'daki ofisini ziyaret etti.

Altay, yaptığı açıklamada, TDBB'nin Türk coğrafyasında önemli görevler üstlendiğini belirterek, "Üye belediyelerimiz arasında kardeşlik ilişkisini artırmak ve bilgi paylaşımında bulunmak için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

TDBB'nin Bosna Hersek'te 40'ın üzerinde proje hayata geçirdiğine işaret eden Altay, "Bosna Hersek, TDBB'nin en aktif olduğu ülkelerden biri." ifadelerini kullandı.

Altay, Bosna Hersek'in duygu ve itibar açısından Türkiye nezdinde oldukça önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, iki ülke belediyelerinin tecrübe paylaşımını önemsediklerini kaydetti.

- Sırp belediyeler de TDBB'ye üye oluyor

Altay, TDBB'nin Türk mirasının korunmasına yönelik önemli çalışmalar da yürüttüğünü belirterek, Balkanlar'da bugüne dek birçok eserin restorasyonunu yaptıklarını söyledi.

30 ülkeden bin 160 üyesi bulunan birliğin ana hedefinin, ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak kültür varlıklarının korunması ve belediyeler arasındaki ilişkilerin artırılması olduğunu kaydeden Altay, Balkanlar'da da birçok ülkenin birliğin üyesi olduğunu dile getirdi.

Altay, son dönemde Sırbistan'dan belediyelerin de TDBB üyesi olmaya başladığını aktararak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretiyle ilişkilerin iyileştirilmesi, Sırp belediyelerin TDBB üyesi olmasını sağladı." dedi.

Türkiye'nin belediyecilik anlamında çok birikimli olduğunu söyleyen Altay, Türkiye'deki örnek uygulamaları ve bilgi birikimini üye belediyelere aktarmayı amaçladıklarını ifade etti.

- Konya-Saraybosna kardeşliği

Konya ile Saraybosna'nın çok eski ilişkilere sahip olduğuna da değinen Altay, "Savaş yıllarından itibaren Konya halkı Saraybosnalılara desteklerini gönderdi. Batıdan gelirseniz Konya'da sizi Aliya İzetbegoviç Caddesi, Bosna Hersek Mahallesi karşılar." dedi.

Saraybosna tramvayları üzerinde "Konya'dan Saraybosna'ya" yazısıyla karşılaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Altay, "2015'te 20 tramvayımız burada ulaşıma açıldı. 2014'te yaşanan sel felaketinde 30 prefabrik konutun yapımını gerçekleştirdik. Şu anda da otobüs hibesi üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Altay ile birlikte Bosna Hersek'te bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise Saraybosna ile son 8 yıldır güçlü bir bağ kurduklarını belirterek, 2013'te tamamlanan Saraybosna Mevlevihanesi'nin de Selçuklu ile Saraybosna'yı yürekten birbirine bağladığını söyledi.

Mevlevihanede el işi kursları düzenlendiğini aktaran Pekyatırmacı, "Kardeş belediyemiz Stari Grad ile bu hafta sonu bir protokol imzaladık. Bu bağlamda, buradaki bir çocuk parkının da yapımını üstleneceğiz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
  1. Bosna Hersek
  2. proje
  3. TDBB
  4. Uğur İbrahim Altay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli Takımı'na tebrik
    1. Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli..
    2. Çin 'yeniden kullanılabilir roket'..
    3. Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü..
    4. Erzurum'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1..
    5. Yozgat Akdağmadeni Oluközü 124 konut..
    6. Yusuf Kaplan çok sert çıktı: Onları da..
    7. ANALİZ - Tunus’ta bir devrin sonu
    8. Altın fiyatları
    9. Siyam ikizleri tercih yapamadı
    10. Kayseri Mimar Sinan Bahçelievleri 834..
    11. Görme engelli judoculardan 6 madalya
    12. Gümüşhane'de trafik kazası: 2 ölü
    13. Yer: Sultangazi! Genç kızın korku dolu..
    14. Meram’da kurban satış ve kesim yerleri..
    15. Fenerbahçe’nin Audi Cup kadrosu belli..
    16. Bakan Kasapoğlu’ndan Muaythai Milli..
    17. Sarıgöl’de Kur’an Kursu öğrencilere..
    18. Makinist yazar gelecek nesillere örnek..
    19. Van'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Bolu 10. Geleneksel Rahvan At..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!