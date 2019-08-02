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"Bosna Hersek Savunması-İgman 2019" töreni

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 26. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

02 Ağustos 2019 Cuma 20:55
"Bosna Hersek Savunması-İgman 2019" töreni

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 26. yılı dolayısıyla törenler yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) da Global İletişim Ortağı olduğu "Bosna Hersek Savunması-İgman 2019" törenine katılmak üzere İgman Dağı'nda savaş yıllarında inşa edilen camiye gelen binlerce kişi, cuma namazını kıldıktan sonra dağın ve şehrin savunmasında şehit olanlar için dua etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, burada yaptığı konuşmada, Saraybosna ve Bosna Hersek'in savunmasında kilit rol oynayan İgman Dağı'nda birçok vatansever askerin son nefesine kadar savaştığını ifade etti.

Bosna Herseklilerin geleceğinin, geçmişten aldıkları derslere bağlı olduğunu belirten Komsic, "Bugün tankların sesini duymuyor olmamız Bosna Hersek'e karşı açılan savaşın devam etmediği anlamına gelmez. Şu an devam eden savaş sessiz ve sinsidir." diye konuştu.

- "Zulmü unutmak tekrarlanmasına neden olur"

Konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic de bugünkü törenin, kahraman Boşnak askerlerinin 1993 yılındaki mücadelesini hatırlatmak amacıyla düzenlendiğini kaydederek, "Düşmanlarımız tam da bu bölgeyi ele geçirerek Saraybosna'yı bir halkanın içine alıp dünya ile olan bağını kesecekti. Askerlerimiz, Bosna Hersek'i kahramanca savunmuştur." ifadesini kullandı.

Bosna savaşında yaşananların asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Dzaferovic, "Zulmü unutmak tekrarlanmasına neden olur." dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Husein Kavazovic ise İgman Dağı savunmasına katılan askerlerin bıraktığı emanete sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, "Onlar açtı, yiyecek yemekleri, giyecek kıyafetleri yoktu, donuyorlardı, ellerinde hayatlarından ve Allah'a olan inançlarından başka hiçbir şey yoktu." diye konuştu.

Askerlerin, Allah'ın haklı olanın tarafında olacağından emin olduklarını kaydeden Kavazovic, "Özgürlüğümüze ve şerefimize tıpkı onlar gibi kararlı bir şekilde sahip çıkmalıyız." açıklamasında bulundu.

Aradan çeyrek asır geçmesine rağmen Bosna Hersek ve halkına yönelik saldırıların bir türlü dinmediğini söyleyen Kavazovic, komşu ülkelerin, İslam dini hakkında iftiralarda bulunarak, Boşnakları kötü göstermeye çalıştığına dikkati çekti.

Hem şehitleri anmak hem de Bosna Hersek savunmasını hatırlamak amacıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen etkinliğe yaklaşık 25 bin kişi katıldı.

- İgman Dağı'nın önemi

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp birlikler, 1993 yılının ağustos ayında İgman Dağı'nda bir operasyon düzenleyerek, başkent Saraybosna'ya girip şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedefledi.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen İgman savunmasında, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu (ARBIH) galip gelerek, Sırp askerleri püskürtmüştü.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 20:55
  1. Bosna savaşı
  2. İgman dağı
  3. Savunma
  4. yıl dönümü

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