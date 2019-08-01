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"Bosna Hersek Savunması - İgman 2019" başladı

Bosna'daki savaşta İgman Dağı'nda Sırp birliklerin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 26. yılı dolayısıyla başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde tören düzenlendi

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:11
"Bosna Hersek Savunması - İgman 2019" başladı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna'daki savaşta (1992-1995) başkent Saraybosna yakınındaki İgman Dağı'nda Sırp birliklerin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 26. yılında düzenlenen "Bosna Hersek Savunması - İgman 2019" etkinliği başladı.

Anadolu Ajansının (AA) da Global İletişim Ortağı olduğu etkinliğin ilk gününde, Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, burada yaptığı konuşmada, İgman Dağı'nın savunulmasının Saraybosna'nın kurtuluşunda önemli olduğunu vurgulayarak, Boşnak askerlerin kahramanca mücadelesiyle Sırp birliklerinin şehre ulaşmasının engellendiğini ifade etti.

Bağımsız bir Bosna Hersek için hayatlarını kaybeden şehitlerin asla unutulmayacağını belirten Dzaferovic, "Silahlı Sırp birlikleri İgman'da Bosna Hersek savunmasının omurgasını kırmak istese de kırılan kendi dişleri oldu ve Bosna Hersek Ordusu gücünü gösterdi." diye konuştu.

Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Gaziler Bakanı Salko Bukvarevic de bugün bir kez daha şehitleri anmak için toplandıklarını dile getirerek, "Şehitlerimiz olmasaydı biz de olmazdık. Bosna Hersek'in egemenliği, bağımsızlığı ve birliği için canı pahasına mücadele edenleri unutmayacağız." dedi.

Törene ayrıca Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komsic de katıldı.

Hem şehitleri anmak hem de Bosna Hersek savunmasını hatırlamak amacıyla bu yıl 19'uncu kez düzenlenen "Bosna Hersek Savunması - İgman 2019" etkinliğinin merkezi töreni ise İgman Dağı'nda savaş yıllarında inşa edilen camide yarın yapılacak.

- İgman Dağı'nın önemi

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp birlikler, 1993 yılının ağustos ayında İgman Dağı'nda bir operasyon düzenleyerek, başkent Saraybosna'ya girip şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedefledi.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen İgman savunmasında, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu (ARBIH) galip gelerek Sırp askerler püskürtüldü.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:11
  1. Bosna Hersek Savunması
  2. Igman
  3. Kovaçi Şehit Mezarlığı
  4. tören

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