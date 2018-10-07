0553 313 94 23

Bosna Hersek halkı sandık başına gitti

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belli olacağı seçimlerde, kayıtlı 3 milyon 352 bin 933 seçmenin oy kullanma işlemi başladı.

07 Ekim 2018 Pazar 09:48
Bosna Hersek halkı sandık başına gitti

Ülkede kayıtlı 3 milyon 352 bin 933 seçmen, yerel saat ile 07.00 ile 19.00 (TSİ 08.00-20.00) saatleri arasında oy kullanabilecek.

Bosna Savaşı'nı (1992-1995) sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan karmaşık bir siyasi yapıya sahip Bosna Hersek'teki seçmenler, 518 koltuk için yarışan 7 bin 498 aday arasında tercih yapacak.

15 ADAY YARIŞIYOR

Bu arada, devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin belirleneceği seçimlerde, konseydeki 3 üyelik koltuğu için 15 aday yarışıyor.

18-10/07/20181007_2_32737098_37871770.jpg

Bosna Hersek'in "kurucu milletleri" olarak nitelendirilen Boşnak, Sırp ve Hırvatlardan birer ismin seçileceği Konsey üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday bulunuyor.

Dayton Barış Antlaşması sonrası ülkede sekizinci kez yapılan seçimlerde, ulusal parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitedeki parlamentolar ile FBIH içerisindeki 10 kantondaki parlamentoların yeni üyeleri belirlenecek.

18-10/07/20181007_2_32737098_37871771.jpg

Merkez Seçim Komisyonu (CIK) verilerine göre seçimlere 58 siyasi parti, 34 bağımsız aday ve 36 ittifak katılıyor. Resmi olmayan ilk sonuçların, gece yarısından önce açıklanması bekleniyor. 

Seçimleri 6 bin 500 gözlemci izliyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:48
  1. bosna hersek
  2. seçim
  3. Devlet Başkanlığı Konseyi
  4. sandık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vodafone Vitrin’den ‘Ailem Güvende’ uygulaması
    1. Vodafone Vitrin’den ‘Ailem Güvende’..
    2. Yüzde yüz yerli! Tanesini 3 bin euroya..
    3. Tüketiciye müjdeli haberler
    4. Muş'ta sokak köpekleri sürüye..
    5. Karayipler'de deprem! Çok sayıda ölü var
    6. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    7. Gurur verici tablo! Türk komutanlar..
    8. Beşiktaş'ta zorlu deplasmanda!
    9. 2018 KPSS ortaöğretim sınav soru ve..
    10. Merkel'i düşündüren gösteri! Halk..
    11. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu bir..
    12. Tören gerçekleştirildi! Türk..
    13. Eski usulleri bırakıp stratejimizi..
    14. Somali'de Türk askeri üssünde yemin..
    15. Bakan Akar sabah yürüyüşüne çıktı
    16. Bosna Hersek halkı sandık başına gitti
    17. Akar'dan, kendisine yetişemeyen..
    18. 45 Afgan göçmen yakalandı
    19. Kadıköy'de dev randevu!
    20. Mersin'de borcunu ödemeyince dehşeti..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!