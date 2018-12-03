Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu sezon açılışını İstanbul'da yaptı

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun yeni sezonu İstanbul'daki gösterimlerle başladı.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2008 yılında bu yana 550 temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine ulaşmayı hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu yıl da özellikle tiyatroya ve sanatsal etkinliklere erişimin kısıtlı olduğu illerde sahne alacak.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak 10 yıldır sürdürdüğü gelecek nesilleri çevre konusunda bilinçlendirmeye ve geleceği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu yeni sezonun ilk gösterimlerini 2 Aralık'ta Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi sahnesinde sergilerken, bugün ise Akatlar Kültür Merkezi’nde sergiliyor.

"La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun 2 Aralık'ta 12.30-13.30'daki ilk gösterimin ardından 14.30-15.30'da ve 3 Aralık'ta da Akatlar Kültür Merkezi'nde 11.00-12.00 ve 13.00-14.00'te olmak üzere toplam 4 kez perdelerini İstanbul'daki çocuklar için açtı.



Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.





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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, İstanbul’un ardından başlayacağı bu yılki Anadolu turnesinde ise Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli’de perdelerini açacak.



"La Fonten Orman Mahkemesi"nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye işaret ediliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral’ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten’den yardım istiyor.

Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hâlâ düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.







