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Boşanmak üzere olduğu eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:26
Boşanmak üzere olduğu eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında otomobilin içinde boşanmak üzere olduğu eşi Merve Ş'yi (25) bıçaklayarak öldüren Enes Adem Ş'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkındaki 59 FT 387 plakalı otomobilde bulunan Merve Ş. ile eşi Enes Adem Ş. arasında dün tartışma çıkmış, tartışma sırasında Enes Adem Ş, eşini otomobilde bıçaklayıp otoparka bırakarak araçla kaçmıştı.

Ağır yaralanan Merve Ş, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan Enes Adem Ş. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:26
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