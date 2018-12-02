THY- Euroleague
0553 313 94 23

Boşanmak üzere olduğu eşini bıçaklayarak öldürdü

Samsun'da eşi tarafından hastanenin otoparkında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti- Polis ekiplerince yakalanan zanlının, cinayetin ardından kıyafetlerini değiştirmesi ve yaya olarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı

02 Aralık 2018 Pazar 15:51
Boşanmak üzere olduğu eşini bıçaklayarak öldürdü

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkındaki 59 FT 387 plakalı otomobilde bulunan Merve Ş. (25) ile eşi Enes Adem Ş. (31) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Enes Adem Ş, eşini otomobilde bıçaklayıp otoparka bırakarak araçla kaçtı.

Ağır yaralanan Merve Ş, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan Enes Adem Ş'yi yakaladı.

Öte yandan, cinayetin ardından aracıyla Ulugazi TOKİ konutlarına giden şüphelinin görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda kıyafetlerini değiştiren zanlının aracını bırakarak yaya olarak kaçması yer alıyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 15:51
  1. cinayet
  3. Kadın
  4. Samsun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'ta genç kadının kaçırılmak istendiği iddiası
    1. Sivas'ta genç kadının kaçırılmak..
    2. Türkiye Tenis Şampiyonası
    3. Osmanlıspor, Özköylü ile çıkışa geçti
    4. Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ali Koç o..
    5. G20 Zirvesi'ne Ukrayna'daki kriz,..
    6. "Türkiye ile iyi bir karşılaşma olacak"
    7. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    8. Maçın ardından
    9. "Memleketim" şarkısına işaret diliyle..
    10. Çanakkale'de 21 kaçak göçmen yakalandı
    11. Libertadores'te Santiago Bernabeu..
    12. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    13. Uluslararası Komiser Wolf çetesi..
    14. "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı..
    15. Didim'de 36 kaçak yapı yıkıldı
    16. Hamas, Fetih'in ABD karar tasarısına..
    17. MAKÜ Prof. Dr. İlhan Varank..
    18. 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı
    19. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    20. FETÖ mağdurları evlerini istiyor
    Alenen propaganda yapılıyor! Sokaklarda 'Çarpışma' istiyorlar
    Alenen propaganda yapılıyor! Sokaklarda 'Çarpışma' istiyorlar
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum