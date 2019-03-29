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Boşanmak isteyen karısını öldüren adama tahrik indirimi

Bursa’da kendisinden ayrılmak isteyen eşini takip edip sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldüren katil kocanın cezası belli oldu.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Boşanmak isteyen karısını öldüren adama tahrik indirimi

Bursa’da kendisinden ayrılmak isteyen eşini takip edip sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldüren katil kocanın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti katil zanlısı kocaya tahrik indirimi uygulayıp 20 yıl hapis cezası verdi.


Olay, 3 Şubat 2017 tarihindeBursa’nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Açıkgöz (35) şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 yıllık eşi Tahsin Taner Açıkgöz’den (41) boşanma dava açtı. Dava sürerken mahkeme Tahsin Taner Açıkgöz’e evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu sürede bir markette çalışan Fatma Açıkgöz, evini ayırarak merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde bir evde yaşamaya başladı.


Tahsin Taner Açıkgöz, kendisini başka bir erkekle aldatmasından şüphelendiği, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Açıkgöz’ün adresini öğrendiği evinin önüne dün gelerek pusu kurdu. Yol kenarındaki araçların arasına saklanan Tahsin Taner Açıkgöz, Fatma Açıkgöz’ün evden çıkıp çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti. Tahsin Taner Açıkgöz’ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma Açıkgöz kaçmaya başladı. Ancak kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin Taner Açıkgöz, yere düşürdüğü Fatma Açıkgöz’ü 15 bıçak darbesiyle yaraladı. Olaydan sonra bıçağı çöp kutusuna atan ve bir taksiyle kaçmaya çalışan zanlı vatandaşların şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Açıkgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz, çıkarıldığı mahkemece cezaevine konuldu.


Tahsin Taner Açıkgöz’ün sokakta pusu kurarak 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü 3 çocuk annesi eşiFatma Açıkgöz’ün sosyal medya hesabından paylaşımda, ‘Bazı insanları toplasan da çıkarsan da fark etmez; çünkü karakterleri hep sıfırdır’ sözleri dikkat çekti. Bursa 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Eşini kasten öldürmek” suçundan yargılanan Tahsin Taner Açıkgöz’ün davası karara bağlandı. Tahsin Taner Açıkgöz, eski savunmalarını tekrarladığı mahkemede, son süzünde “Takdiri mahkemeye bırakıyorum” dedi.


Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Tahsin Taner Açıkgöz’e, verdiğimüebbet hapis cezasını,tahrik altında işlediğini göz önüne alarak cezasını 24 yılı indirdi. Hakkında iyi hal indirimi de yapılan Açıkgöz’ün cezası 20 yıla düşürülerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dosyanın temyiz için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilecek.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
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