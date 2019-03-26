0553 313 94 23

Boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözünün önünde öldürdü

Erzurum'da 3 çocuk annesi kadın, boşanma davası açtığı eşi tarafından duruşmadan bir süre sonra tabancayla vurularak öldürüldü

26 Mart 2019 Salı 16:23
Boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözünün önünde öldürdü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da boşanma davası açtığı eşi tarafından çocuklarının gözünün önünde tabancayla vurulan kadın, hayatı kaybetti.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde ikamet eden 3 çocuk annesi Seher P, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Ömer P'den ayrılmak için açtığı davanın Erzurum Aile Mahkemesindeki duruşmasına katıldı.

Ömer P'nin katılmadığı duruşma sonrası adliyeden çıkan Seher P, ikamet ettiği evinin önüne geldiğinde kendisini bahçede bekleyen eşiyle karşılaştı.

Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası Ömer P. tarafından tabancayla 3 çocuğunun gözü önünde göğsünden vurulan S.P, ağır yaralandı.

Kadın, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan zanlı ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, yaklaşık bir saat sonra Aziziye ilçesinde yakaladı.

Zanlı Ö.P, polislerce sorgulanmak üzere Asayiş Şubesine götürüldü.

Çiftin olaya şahit olan çocuklarından 9 yaşındaki M.B, 6 yaşındaki Z. ve 3 yaşındaki İ.P. de olayın şoku ve derin acısını birlikte yaşadı.

Çocuklardan M.B, gazetecilere, sabah duruşma için adliyeye giden annesinin eve dönerken babasıyla karşılaştığını belirterek, "Babam annemi iki binanın arasında boşluk yere götürdü. Burada tartıştıktan sonra silahla anneme ateş etti." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:23
  1. boşanma davası
  2. cinayet
  3. Erzurum
  4. Kadın Cinayeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Gönüllerin Birincileri Floor Curling Şampiyonası"
    1. "Gönüllerin Birincileri Floor Curling..
    2. Kütüphaneler Haftası
    3. Isparta Belediyesi’nden Sermet’e 50..
    4. Fransız firması İngiltere’ye hava yolu..
    5. Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
    6. "Şimdi bizden intikam almaya..
    7. Cezayir ordusundan "cumhurbaşkanlığı..
    8. Türkiye'yi taklit eden Avrupa da o..
    9. Mehmet Aydın tavuk çiftliğine..
    10. "Siyaseten sağ kalan tek kadın..
    11. Alaplı’da 25 kişi AK Parti’ye katıldı
    12. Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin..
    13. Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7..
    14. Başkan Günaydın: “Esnafımızın..
    15. Bakan Soylu’dan CHP’nin Beyoğlu..
    16. Pevrul Kavlak Erol Şahin’e teşekküre..
    17. Sena Nur Çelik: "359 yeni projeyle..
    18. Vize işlemleri artık Malatya’da da..
    19. AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından..
    20. Cezayir'de Buteflika dönemi sona erdi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı