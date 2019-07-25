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Boşanmak isteyen çiftin aileleri hali birbirine kattı: 6 yaralı

Bursa’da boşanmak isteyen çiftin aileleri sebze halini birbirine kattı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:43
Boşanmak isteyen çiftin aileleri hali birbirine kattı: 6 yaralı

Bursa’da boşanmak isteyen çiftin aileleri sebze halini birbirine kattı. Çok sayıda polis ekibinin müdahale ettiği kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan 15 kişi gözaltına alındı.


Olay Nilüfer ilçesinin Yolçatı mevkiinde bulunan sebze halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukları boşanma arifesinde olan Bestaş ve Şen aileleri, çifti barıştırmak için bir araya gelmeye karar verdi. Sebze halinde görüşen aileler bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma gençlerin de dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü ve iki aile sopa ve bıçaklarla kavga etmeye başladı. Kavgayı gören diğer hal esnafı olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etmekte zorlanınca çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler kavga eden tarafları güçlükle ayırırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3’ü bıçakla 3’ü de darp neticesinde yaralanan Yavuz Bestaş, Metin Bestaş, Göksel Bestaş, Selahattin Bestaş, Abdulsamet Bestaş ile Talat Şen isimli 6 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastanelere kaldırdı.


Ekipler kavgaya karışan tarafları sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti. Polise rağmen birbirlerine saldırmaya çalışan taraflardan birini halin dışına çıkaran ekipler, diğer tarafı da halin içinde tutarak olası bir kavganın önüne geçti. Kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayatî tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Öte yandan yaralıların yakınları hastanelere akın ederek burada da tartışmaya başladı. Polis hastanelerde de yoğun güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:43
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