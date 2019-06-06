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Boşanma sürecinde psikolojik destek şiddeti önlüyor

Son dönemlerde yaşanan boşanma ve çiftlerin şiddetli geçimsizliğinin her geçen gün arttığını belirten Uzman Psikolog Meki Deniz, boşanma sürecinde psikolojik desteğin şiddeti önlediğini söyledi.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:41
Boşanma sürecinde psikolojik destek şiddeti önlüyor

Son dönemlerde yaşanan boşanma ve çiftlerin şiddetli geçimsizliğinin her geçen gün arttığını belirten Uzman Psikolog Meki Deniz, boşanma sürecinde psikolojik desteğin şiddeti önlediğini söyledi.


Şiddetin psikolojik bir bozukluk olduğunu dile getiren Uzman Psikolog Meki Deniz, şiddetli geçimsizlik yaşayan ailelerin bir uzmandan yardım almaları konusunda da uyarılarda bulundu. Özellikle kadın ve erkek arasında yaşanan geçimsizlik esnasında yaşanan şiddet konusuna da değinen Deniz, “Şiddetin kadını, erkeği, çocuğu yoktur. Şiddet, psikolojik bir bozukluktur ve muhakkak tedavi edilmesi, önüne geçilmesi gerekmektedir” dedi.


Türkiye’de son zamanlarda boşanmaların ve çiftlerde şiddetli geçimsizliğin arttığını belirten Uzman Psikolog Meki Deniz, “Boşanma ve çiftlerin şiddetli geçimsizliği günden güne arttığını görüyoruz. Her ne kadar bu bizi üzmüş olsa da bu duruma müdahale edici ve çözüm odaklı bir aile bireyleri yetiştiremiyoruz. Sadece şiddeti gerçekleştiren bireye caydırıcı olmayacak düzeyde ceza veya uzaklaştırma aldığını görüyoruz. Peki bu şiddet uygulayan bireyi uzaklaştırarak çözümleniyor mu? Ne yazık ki hayır. O bastırmaya dönüşüyor ve dolaylı bir şekilde de olsa patlamalar gerçekleşiyor. Bu yüzden medyada yoğun bir şekilde bu haberleri görüyoruz. Annesine, babasına, çocuğuna, eşine hatta hayvanlara şiddet uygulayan bir topluma dönüşüyoruz. Bu bireylerin önemli bazı ihtiyaçlarının tatmin edilmemesi ve karşılanmamasından kaynaklandığını eksik özgüvenini telafi etmek yerine birey bu şiddeti gerçekleştiriyor. Bireyi uzaklaştırdığınızda bireyde öfkenin daha da şiddetlendiğini biliyoruz. Ne yazık ki aile danışmanlığına ihtiyaç duyan çiftlerden bir tarafın ilişkiden ayrılmak istediği dip noktalarda meydana geliyor. Seans boyunca şiddetin her türlüsünü gördüklerini dile getiren danışanlarımız oluyor. Çiftler terapiyi son evrede ilişki dip durumu görünce ihtiyaç duyuyorlar. Yaşanan şiddet olaylarından sonra travmalar oluşuyor. Ataerkil bir toplumda yaşadığımız için doğuda daha baskın olan ’ailede yaşanan ailede kalır’ düşüncesi hakim olduğundan şiddetin en yoğun yaşandığı ölümle, ağır yaralanma ile geçen durumlardan ancak haberimiz olmaktadır" diye konuştu.



"Şiddetin kaynağı incelenmeli"


Şiddetin kaynağının incelenmesi gerektiğini belirten Deniz açıklamalarını şöyle sürdürdü:


"Psikologun amacı terapide kişinin terapiksel ihtiyaçları tek olmamalıdır. Aynı zamanda şiddeti uygulayan bireyin ruhsal bir analizden geçmesi gerekir. Kişinin ihtiyaçları ortada. Bir denge problemimiz var kadına uygulanan şiddet. Kişiye bu amacı diğer kişi üzerinde güç kontrolü kurmak ve uygulamaktadır. Bu eşitsizlik ve kök inançta şiddet uygulayan kişiyi neler tetikler bunlar bulunup nötralize edilmesi gerekmektedir. Yoksa bu şiddetin kadını erkeği çocuğu yoktur. Danışanların çekinmeden uzman bir psikologdan destek almaları gerekir".

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:41
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