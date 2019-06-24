0553 313 94 23

Boşanma davası devam eden karısını bıçaklayan koca tutuklandı

Samsun’da ayrı yaşadığı ve boşanma davaları devam eden resmi nikahlı eşini uzaklaştırma kararı olmasına rağmen dolmuş minibüs içinde bıçaklayarak ağır yaralayan koca, mahkemece tutuklandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:41
Boşanma davası devam eden karısını bıçaklayan koca tutuklandı

Samsun’da ayrı yaşadığı ve boşanma davaları devam eden resmi nikahlı eşini uzaklaştırma kararı olmasına rağmen dolmuş minibüs içinde bıçaklayarak ağır yaralayan koca, mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı Ulugazi TOKİ Blokları önünde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Emine S., beraber yaşadığı resmi nikahı bulunmayan Mustafa A. ile birlikte dolmuş minibüse bindi. Bu sırada peşlerinden gelen ayrı yaşadığı resmi nikahlı eşi olan sağır ve dilsiz Kerim S. (57), minibüse binerek Emine S.’ye bıçakla saldırdı. Sol göğüs üzerinden, sol karın boşluğundan ve sol kalça kısmından olmak üzere 3 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Minibüs şoförü tarafından hemen yakında bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emine S. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.


Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve 12 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenilen Kerim S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Kerim S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Kerim S.’nin ayrı yaşadığı karısına mahkemece ’yaklaşmama’ kararının bulunduğu öğrenildi.


Kesim S., nöbetçi mahkemeye verdiği ifadede eşiyle boşanma davasının devam ettiğini, minibüste başka erkekle görünce 3 yerinden bıçakladığını belirterek pişman olduğunu söyledi. Nöbetçi mahkeme Kerim S.’nin tutuklanmasına karar verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
    1. Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
    2. İOKBS sınav sonuçları ne zaman..
    3. Minibüs hattı bekleme durağında yangın..
    4. Grip şikayetiyle hastaneye götürülen..
    5. SANKO Park’tan hediye kampanyası
    6. Genç polis memuruna son tören
    7. Erzincan Ülkü Ocaklarından "Her..
    8. Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen..
    9. Kumluca’da ilk defa evde kimlik..
    10. Binali Yıldırım, sandık başında..
    11. Bodrum’da plajda şortunu çıkaran..
    12. İran'ın kuzeybatısında çatışma! 1 ölü..
    13. Makineye kolunu kaptırdı
    14. İŞKUR, sosyal çalışma programını..
    15. Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık..
    16. Başsavcı Balık’tan Vali Akbıyık’a veda..
    17. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son..
    18. Başkan Böcek Alanya’da sorunları..
    19. Avrupa şampiyonu güreşçilere coşkulu..
    20. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    21. LGS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak?
    22. Bakan Soylu: "Düzensiz ve kaçak..
    23. Ergene Belediyesi 132 çocuğu sünnet..
    24. Hayrabolu’da 25 dönümlük ekili alan..
    25. Çorlu Belediyesi asfaltlama..
    26. Tarla yangını ilçeyi seferber etti
    27. AK Parti’li Yavuz’dan İstanbul..
    28. Sanatsal Mücevherler Zamanını Aşan..
    29. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    30. İran'dan AB ülkelerine nükleer..
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı