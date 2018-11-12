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‘Boşanma’ cinnetleri! Kavgalar 5 can aldı

Kahramanmaraş ve İstanbul’da boşanmalar sonrası büyük bir boşluk içerisinde olan eşler ailelerine kurşun yağdırdı. Olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:09
‘Boşanma’ cinnetleri! Kavgalar 5 can aldı

Kahramanmaraş ve İstanbul’da boşanmalar sonrası büyük bir boşluk içerisinde olan eşler katliam faili oldular... Boşanma kavgalarının sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle öldürdü.

İddiaya göre, Ramazan Akpınar boşanma aşamasında olan ve baba evine sığınan eşi Sibel Akpınar’ın evine sabah erken saatlerde av tüfeğiyle geldi. İlk önce kapıyı açan kayınbabası Ali Çiftçi’ye (58) kurşun yağdıran Ramazan Akpınar daha sonra kayınvalidesi Pakize Çiftçi (56) ile eşi Sibel Akpınar’a biri 7, diğeri 2 ve 1 yaşındaki çocuğunun yanında ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri cinayet zanlısı inşaat işçisi Ramazan Akpınar’ı gözaltına alırken, evin içinde yaptığı kontrolde, üç kişinin öldüğünü belirledi.

İstanbul’da eski koca dehşet saçtı

İstanbul Küçükçekmece’de ise, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi boşandığı eşini ve eski kayınbiraderini öldürdü.

Olay, Halkalı Merkez Mahallesinde yaşandı. Trafik kazasında ölen oğlu nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Garip Oğuz isimli şüpheli boşandığı eşi Zahide Oğuz’un evine gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Garip Oğuz boşandığı eşi Zahide Oğuz’u darp edince kayınbiraderi Kutluay Oğuz araya girmeye çalıştı. Yaşanan kavga sonucunda eski koca boşandığı eşi Zahide Oğuz ve eski kayınbiraderi Kutluay Oğuz’u öldürerek evden ayrıldı. Fail Garip Oğuz’un 155’i arayarak teslim olduğu öğrenildi. Eski eşi tarafından öldürülen kadın ve kardeşinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 13:09
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  10. Kutluay Oğuz
  11. Ramazan Akpınar
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  13. Sibel Akpınar
  14. Ali Çiftçi
  15. Pakize Çiftçi

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