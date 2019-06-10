Boşanma aşamasındaki eşini ikna etmek için silah çekti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de boşanma aşamasında olduğu eşini gören şahıs, kadını barışmaya ikna etmek için silah çekti. Polisin ikna çabaları sonrası kadın kurtarılırken şahıs ise gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Eski Sanayi Çarşısında meydana geldi. Boşanmak üzere olduğu eşini takip ettiği iddia edilen K. T., Eski Sanayi mevkiinde A. T.’nin yanına yaklaşarak tekrar barışmak istediğini söyledi. Kadının konuşmamak istememesi üzerine şahıs yanında bulunan silahı kadının kafasına dayadı ve tekrar barışmaya ikna etmeye çalıştı. Etrafta ki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri silah ve bıçakla kadını rehin alan adamı ikna etmek için uzun süre dil döktüler. Polisin ikna çabaları sonrasında şahıs teslim olurken gözaltına alınarak Şehit Osman Çatana Polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.