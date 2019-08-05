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Boşanma aşamasındaki eşi, velayeti annesinde olan çocuğu kaçırdı iddiası

Diyarbakırlı Sema Berfin K.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:38
Boşanma aşamasındaki eşi, velayeti annesinde olan çocuğu kaçırdı iddiası

Diyarbakırlı Sema Berfin K., geçimsizlik yaşadığı eşi ile boşanmak için mahkemeye başvurdu. Çocuğun velayetini alan anne, mahkemenin tanıdığı hak nedeni ile oğlunu üçsaatliğine babasına teslim etti. Bu saatten sonra oğlu ve eşinden haber alamayan acılı anne, kaçırıldığını iddia ettiği çocuğunun bulunup kendisine teslim edilmesini bekliyor.


Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde oturan 28 yaşındaki Sema Berfin K., uyuşturucu kullandığı gerekçesi ile eşinden boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açan Sema Berfin K., koruma kararı aldırarakannesinin evine döndü. Boşanma sürecinde eşi tarafından ölüm tehdidi aldığını öne süren Sema Berfin K., korkudan evden çıkamaz oldu. Mahkeme kararıyla ayda 2 defa çocuğunu görme izni alan Sema Berfin K.’nın eşi Yusuf Emre K., cumartesi günü 4 yaşındaki çocuğu Yunus Emir’i alarak kayıplara karıştı. Daha öncede çocuğunu kaçırdığı öne sürülen baba şikayet üzerine çocuğunu tekrar getirirken bu sefer geri getirmedi. Mart ayında eşi tarafından kendisi de kaçırılan Sema Berfin K., emniyet güçlerin takibi sayesinde kurtuldu. Ailesi ve kendisi ölüm tehdidi alan acılı anne yetkililerden yardım bekliyor.



Anne dönmezse oğlu ölecek


28 yaşındaki Sema Berfin K., eşinin kendisinin geri dönmesi için çocuğunu kaçırdığını dile getirerek ölmekten korktuğu için geri dönmediğini ve çocuğunun da hayati tehlikesinin olduğunu söyledi. Sema Berfin K., “Ben 5 yıllık evliyim, ocak ayından itibaren eşimden ayrıyım. Eşim uyuşturucu bağımlısı, 2 senedir bu bataklıkta bende koruma kararı alarak ailemin evine geldim. Boşanma sürecini başlattım ama bu süreçten sonra bize rahatlık vermedi, çocuğumla görüşmek istedi gönderdim, sonra çocuğumu alıkoydu. Karakola şikayet edince gece yarısı çocuğumu getirdi. Daha sonra annem ve oğlum yolda yürürken, evin önünde arabayla önümüzü kesip ağabeyi ve bir arkadaşı biber gazıyla üstümüze saldırıp, darp ederek beni kaçırdılar. 20 dakika sonra emniyet güçleri plaka tespiti ile beni buldu. Şartlı tahliye ile hakim serbest bıraktı. 24 Haziran’da mahkememiz oldu, her ayın 1 ve 3’üncü haftaları cumartesi günü saat 12.00 ile 15.00 arası görebilecek diye karar verdi. Bu karara uymadı, cumartesi saat 12.10’da çocuğu alıp daha da getirmedi. Şuan emniyet güçleri ve her yere haber verdik” dedi.



“Ruh sağlığı bozuk, bir can gitmeden ceza kesilsin”


Eşinin uyuşturucu kullandığı için ruh sağlığının bozuk olduğunu aktaran acılı anne Sema Berfin K., çocuğunun yaşadığından da emin olmadığını aktardı. Sema Berfin K., “Bu adam ruh sağlığı bozuk, uyuşturucu bağımlısı, çocuğumun yaşayıp yaşamadığından da emin değilim sadece çocuğumun bulunmasını ve artık bir can gitmeden bu adamın cezasını çekmesini istiyorum. Ben kaç defa CİMER’e yazdım, her yaptığı hatada sadece ifadesi alınıp serbest bırakılıyor, bu 3’üncü uzaklaştırma kararım ama bunlar kağıt parçasından ötürü bir şey değil. Hiçbir şekilde cezasını almıyor, elini kolunu sallayarak serbest kalıyor. Bu adam çocuğunu sevdiği için kaçırmıyor, oğlumu koz olarak kullanıyor, kaçırarak ona geri dönmemi istiyor. Dönmesem oğlumu ve kendini öldüreceğini söylüyor, yoksa biz çocuğumuzu göstermeme gibi bir derdimiz yok, mahkeme karar vermiş, biz bu karara saygı duymuşuz, gelip aldığında veriyorduk ama bu 3’tür problem yaşıyoruz. Şuan telefonları kapalı ailesi nerede olduklarını biliyor ama iş birliği içerisindeler emniyet güçleri sorduklarında bilmiyoruz diyorlar. Sadece çocuğumu istiyorum ve artı bu adamın cezaya çarptırılmasını istiyorum. Gören duyan olursa hemen emniyet güçlerine haber vermeleri yeterli, tek ricam bir kadın ve çocuk ölmeden müdahale edilmesini istiyorum. Biz aylarca dışarı çıkmadık, korktuk evin altına gelip silah sıkmaları, mesaj atarak ağabeyimi ve annemi öldüreceğini söyleyerek en son kendimi ve seni öldüreceğim diyordu, bunlara rağmen serbest kaldı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:38
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