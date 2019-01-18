Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde boşanma aşamasında ayrı yaşadığı eşi tarafından tüfekle öldürülen kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morgundan alınan Kübra Olgun Şahin'in (21) cenazesi, ailesinin yaşadığı Osmanlı köyündeki eve getirildi.

Cenaze, burada helallik alınmasının ardından Osmanlı Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi.

Törene anne Fatma Olgun, Zonguldak'ta üniversite okuyan ikiz kardeşi Büşra Olgun, ablası Hatice Özcan, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, aile yakınları ve köy sakinleri katıldı.

Bu arada, Emre Şahin'in (22) cenazesi de Necatiye köyünde toprağa verildi.

Boşanma aşamasında olan üç aylık evli Kübra Olgun Şahin'in Havsa'da ablası Hatice Özcan'ın yanında kaldığı sırada olayın gerçekleştiği öğrenildi.

Hatice Özcan'ın kayınpederi Hasan Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın çok üzücü olduğunu belirterek, "Torunlarım da oradaymış, zile basmış içeri girmiş, sonra da olayı gerçekleştirmiş. Sonra bir merdiven sonra da kendine ateş etmiş." dedi.

- Olay

Cumhuriyet Mahallesi'nde ablasının evinde yaşayan Kübra Olgun Şahin'in kaldığı evden silah seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, av tüfeğiyle vurulan Kübra Olgun Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Emre Şahin ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kübra Olgun Şahin'in cesedi ise savcılık incelemesi sonrası morga götürüldü.

Emre Şahin'in boşanma aşamasındaki eşi Kübra Olgun Şahin'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.



Hastanedeki müdahalelere rağmen Emre Şahin kurtarılamadı.



