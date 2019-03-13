0553 313 94 23

Boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vurmaya kalktı

Ankara’nın Kızılay ilçesinde bir mağazada çalışan kadını, boşanma aşamasında olduğu kocası pompalı tüfekle vurmaya kalktı.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:23
Boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vurmaya kalktı

Ankara’nın Kızılay ilçesinde bir mağazada çalışan kadını, boşanma aşamasında olduğu kocası pompalı tüfekle vurmaya kalktı. Kadın canını zor kurtarırken kocası kıskıvrak yakalandı.



Olay, Ankara’nın en kalabalık ve yoğun bölgelerinden biri olan Kızılay Meşrutiyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Şenol A. isimli şahıs eşi Bahar A.’nın çalıştığı mağazaya geldi. Burada eşini dışarı çağırıp bir süre konuşan saldırgan aralarında anlaşmazlık çıkınca karısına pompalı tüfek çekti. Silahı doğrulttuğu esnada kalabalığa doğru kaçan Bahar A. canını zor kurtardı.



Arkasından gelen taksici Kerem E. ise pompalı saldırgana engel olduğunu ve işlenecek bir cinayeti durdurduğunu iddia etti. Planını uygulayamayan Şenol A. taksici arkadaşına kaçmayı teklif etti, ancak taksici kendisiyle kaçmayacağını söyledi. Bunu üzerine saldırgan, elindeki pompalı tüfeği taksinin içerisine atarak kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta araştırma başlattı. Saldırgan, Ulus’ta bulunan Çankırı Caddesi çıkışında Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Pompalı tüfekli saldırganın daha önce hapis yattığı ve içeriden yeni çıktığı öğrenildi. Taksi şoförü Kerem E. olay yerinde bulunan silahla Emniyete götürülerek ifadesi alındı. Pompalı saldırganın ise bu tip bir olayı daha önce de yaptığı ve eşini korkutmak amaçlı böyle bir girişimde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu
    1. Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç..
    2. Ömer Çelik’ten AP’nin Türkiye kararına..
    3. Kızıyla evlenmesine izin vermediği..
    4. Bingöl’de çığ düştü, araçlar mahsur..
    5. Galatasaray’da Bursaspor mesaisi..
    6. Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate..
    7. BBP Yıldırım Belediye Başkan Adayı..
    8. Bingöl'de 3 noktaya çığ düştü! 30 araç..
    9. AP'nin skandal kararına Türkiye'den..
    10. AP’den Türkiye raporuna onay
    11. "Sosyal konut projelerinde yatay..
    12. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu..
    13. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(AP'nin..
    14. FETÖ sanığı eski emniyet müdür..
    15. Bursa'da mermer ocağı böyle çöktü
    16. Yalçın Topçu: "Sandıkta ne Kandil’deki..
    17. Fitch'ten Türkiye provokasyonu
    18. Kartal’da “14 Mart Tıp Günü” töreni
    19. Kanser oluşumunda rol oynayan en..
    20. Şanlıurfa'da otomobil sepetli..
    21. Marmara Adası’nda kuru yük gemisi battı
    22. Yemen'de kolera tehdidi yeniden büyüyor
    23. Komutandan HDP'li vekillere tokat gibi..
    24. Edirne'de yasa dışı göçle mücadele
    25. AP'den skandal Türkiye kararı: Onaylandı
    26. Kanada'dan "Boeing 737 Max" kararı
    27. "Türkiye'deki başarı hikayesi,..
    28. OKA, coğrafi işaretli ürünler..
    29. Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na..
    30. Başkan Yücel Yılmaz Havran’a çıkarma..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta