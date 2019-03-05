Boşandığı kocasını bıçakladı Mersin’in Mut ilçesinde bir kadın, boşandığı eşini iş yerinde bıçakla yaraladı.

Mersin’in Mut ilçesinde bir kadın, boşandığı eşini iş yerinde bıçakla yaraladı. Edinilen bilgiye göre, olay Karşıyaka Mahallesi, Özmutlu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Şerife Ş, boşandığı Mehmet C.’nin iş yerine gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şerife Ş. elinde bulunan bıçakla Mehmet C.’yi kalçasından yaraladı. Mehmet C. ise eski eşini darp etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları tedavi için Mut Devlet Hastanesine götürdü. Eski karı koca, birbirlerinden şikayetçi olunca gözaltına alındılar. Şerife Ş. ve Mehmet C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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