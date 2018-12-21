Boşandığı eşiyle arkadaşını feci şekilde öldürdü

Olay, saat 18.00 sıralarında, Konya merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'taki iş yerinde meydana geldi.

Kreş sahibi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz bakım işleri yapan arkadaşı Semi Oğuz Deniz'in iş yerinde oturduğu sırada yanlarına 6 yıl önce boşandığı eşi Mehmet G., geldi.

Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet G., iddiaya göre İnanç ve Deniz'e bıçakla saldırıp kaçtı.

Çevredekiler, Deniz'in iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşusu Sedat Sucu'ya durumu bildirdi.

Sucu da, iş yerine geldiğinde İnanç ve Deniz'i kanlar içinde görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

Hediye İnanç, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Duran kalbi çalıştırılan Deniz de ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Deniz de doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan Mehmet G.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.