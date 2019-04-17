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Boşandığı eşini kıskandığı için bıçaklayan sanığa 4.5 yıl hapis

Kayseri’de boşandığı 28 yaşındaki eşini, başka birisi ile gördüğü için kıskanıp defalarca bıçakla yaralayan 33 yaşındaki tutuklu sanığa 4 yıl 6 ay hapis, 500 TL adli para cezası verildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
Boşandığı eşini kıskandığı için bıçaklayan sanığa 4.5 yıl hapis

Kayseri’de boşandığı 28 yaşındaki eşini, başka birisi ile gördüğü için kıskanıp defalarca bıçakla yaralayan 33 yaşındaki tutuklu sanığa 4 yıl 6 ay hapis, 500 TL adli para cezası verildi.


30 Eylül 2018’de Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda boşandığı eşini sürekli rahatsız ettiği iddia edilen M.A.(33), olay günü gece:03.00 sıralarında mağdur E.Ç.(28)’nin ikametine geldi. İddiaya göre içeri girer girmez yumruk atmaya başladı. M.A. yanında bulundurduğu sustalı tabir edilen bıçak ile E.Ç.’ye defalarca savurdu. Arbede sırasında E.Ç. de bacağından yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri M.A.’yı yakaladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.A. ile hem mağdur hem sanık olan kadın E.Ç. ve avukatlar hazır bulundu.


Tutuklu sanık M.A., “12 kişiye bakmakla yükümlüyüm bilerek veya kasıtlı olarak yapmadım. Çocuklarım dışarıda mağdur” dedi. Hem mağdur hem sanık olan kadın E.Ç. ise “Eski eşim beni lekelememek için söylemiyor ama ben başka birisi ile görüştüğüm için bana hırs yaptı. Biz eski eşim ile ayrıldık, kendisi başkası ile evlendi ama aynı mahallede yaşadığımız için benim başkası ile görüştüğümü görüyordu. Hırs yapıp eve geldi bıçakladı, ben onu bıçakladım mı hatırlamıyorum o arbede sırasında yaralanmış” diye konuştu. Her iki sanığın da daha önceden sabıkası olduğu öğrenilirken, E.Ç. isimli kadının daha önce de komşusunun saldırdığı ve komşusunu bıçakladığı ortaya çıktı.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.A.’ya ‘kasten yaralama’ suçundan 4 yıl, ‘yasak silah bulundurma’ suçundan 6 ay ve 500 TL adli para cezası olmak üzere toplam 4 yıl 6 ay hapis, 500 TL adli para cezası ile tahliyesine karar verirken, hem mağdur hem sanık olan kadın E.Ç.’ye de 6 ay hapis cezası verdi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
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