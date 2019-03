Boşa koysam dolmuyor, doluya koysam almıyor!..

Güngör Büyükçınar/Balıkesir

Suriye’de, Irak’ta, Fırat’ın doğusuMünbiç kritik durumlar Yunanistan’dan gelen çatlak sesler, ülkemiz için can sıkıcı günlerin geleceğini söylüyor gibi. Biz Türkiye olarak çok iyi biliyoruz ki ABD’nin yıllardan beri sınırlarımızın hemen dibinde PKK-YPG gibi teröristlere bir devlet kurmak için ABD yıllardan beri her türlü yalanlar ve sahtekârlıklarla adeta Türkiye’yi oyalamak istiyor ve aynı zamanda uzaktan yakından PKK’ya, YPG’ye sahip çıkmaya devam ediyor. ABD başkanı Trump, Suriye’den ve Münbiç’ten defalarca çekileceğim diyerek hep yanıltıcı bilgiler vermekle beraber, ABD başkanı Trump ikiyüzlülüğünü böylece bütün dünyaya ilan etmiş oluyor. Bu ikiyüzlü Trump şimdi de diyor ki, “Biz Kürtlere sahip çıkacağız, yoksa Türk askerleri Kürtleri öldürebilir diyerek onlara açıktan yine her türlü silahları vererek ABD Türkiye’yi devamlı oyalamaya çalışıyor. Bu karmakarışık ortamda bile Türkiye yine de kararından vazgeçmeyecek.

ÖSO birlikleri ile beraber Türkiye Münbiç’e Fırat’ın doğusundaki PKK’lılara, YPG’lileri, DEAŞ’ı hepsini etkisiz hale getirmek için bütün askeri hazırlıklarını yapmış durumda. Fakat yaklaşık 7-8 seneden beri çözülmeyen bu Suriye meselesinden başta ABD, Fransa, İngiltere ve birçok haçlı devletler ABD ile hareket etmeleri ile birlikte Suriye Münbiç Fırat’ın doğusu daha da çıkmaza girmiş oluyor sözde müttefik ABD diyor ki; Münbiç’e bizim müsaademiz olmadan giremezsiniz der gibi, şaşkın ördek gibi bir öyle bir böyle konuşmaya devam ediyor. İşte 7-8 seneden beri giderek Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de arap saçına dönmüş bir ortam olmuş oldu. ABD bir başka Rusya ise bazen bir karanlık nokta oluyor.

Öte yandan; Fransa, Almanya hepsi ağzını açmışlar Suriye’den her biri bir pay bekliyorlar. Tabii bu düşmanlar petrolü bol, doğalgazı bol olan bu topraklardan hiç askerlerini çekmek ister mi. Aslına bakarsanız Suriye’de, Irak’ta bu karışık ortamın oluşmasının tek sebebi ise, DEAŞ hainlerinden daha çok çıbanbaşı olan bu PKK, YPG hainleri olmuştur. İşte görüyorsunuz böyle PKK, YPG gibi aptalların yüzünden ABD her gün giderek dünyanın en büyük ekonomisi ve her çeşit nükleer silahlarına sahip olmasına rağmen yine de bazı ekonomistler ABD’nin dış borcu çok, eğer böyle giderse ABD ekonomik olarak yakında batar derler. Oysa ABD, Suudi Arabistan ve bazı Müslüman devlet idarecileri varken ABD hiç iflas eder mi. ABD her gün ekonomik yatırımları ile bilhassa Müslüman ülkelere silah gücüyle olsun, dolar denilen paçavra parasıyla olsun başlattığı bu soğuk savaş her gün devam ettiği müddetçe ABD daha çok ayakta kalır ve dünyanın da jandarması olur gibi. İşte görüyorsunuz Ortadoğu’daki Müslüman ülkeler dünya kurulduğundan bu yana yüz yirmi dört bin küsur peygamber gelip geçmesine rağmen birçok Müslüman ülkeler hâlâ sözde akıllanacaklar.

İşte bakın öte yandan İsrail sanki dünyanın kabadayısı gibi Filistinlilere her türlü işkence ve ölümleri her gün reva görürken dünyaya adeta meydan okurcasına, “Ben Filistinlileri istersem asarım, istersem keserim bana kimse karışamaz dercesine”, o küçücük boyu ile dünyaya her gün kafa tutuyor. Peki bu cesareti İsrail nereden alıyor. Bakın aslında bu cesaret ABD’den falan değil, bu cesaret Müslüman olan ülkelerin birbirlerinden kopuk ve birbirlerine hep sırt çevirmelerinden dolayı bilhassa Ortadoğu’da olan Müslümanların ne geldiyse başlarına belki de İslam’ı tam manasıyla yaşamadıklarından gelmiş olabilir. İşte görüyorsunuz küçük şeytan İsrail, büyük şeytan ABD durmadan konuşuyorlar.

Ve bu iki şeytan gibi insanlar bütün dünyadaki Müslümanların hep yıllarca kanlarını dökmüşler, canlarını almışlar. Bakın hâlâ bu durumda bile pek çok Arap devletleri gelin Türkiye ile birlikte silah gücü asker gücü para gücü ile birleşelim, bu haçlı devletlere haddelerini bildirelim demiyorlar. Sadece trene bakan çocuklar gibi bakışıp duruyorlar.

İşte Suriye sınırında askerlerimiz Münbiç’e yakın bir yerde ÖSO birlikleri ile tüm hazırlıklarını tamamlamışlar. 2-3 aydan beri bekleşip duruyorlar. Çünkü Münbiç’e Fırat’ın doğusuna yapılması gereken harekatı ABD’ye sormadan, Rusya’ya danışmadan elimiz kolumuz bağlı bekleşip duruyoruz. Oysa Münbiç’e Fırat’ın doğusuna yapılması gereken bu önemli askeri harekatı eğer Arap devletleri ülkemizi desteklemiş olsalardı ne ABD’ye, ne Rusya’ya sormadan danışmadan bir gece ansızın Münbiç’e Fırat’ın doğusuna girip ne DEAŞ kalırdı ne PKK, ne de YPG hepsini bir günde etkisiz hale getirmiş olurduk.

ABD’ye bakarsan çekiliyoruz, çekilmiyoruz bir öyle bir böyle. Buradan da anlaşıyor ki, ABD olsun Rusya olsun zaman kazanıp, Suriye’deki zengin petrol doğalgaz bulunan toprakların üzerine oturmak istiyorlar. Çünkü ABD diyor ki, ben böyle PKK, YPG DEAŞ gibi aptalları bulmuşken ne diye Suriye’den, Irak’tan çekileyim. Rusya da ben de böyle aptal serseri kılıklı Esad’ı ve yandaşlarını bulmuşken ne diye Suriye’den çekileyim. Fakat ikisinin de kurdukları bu gizli tuzaklarını bir türlü hayata geçiremiyorlar.

Çünkü karşısında Türkiye gibi güçlü bir devlet ve korkusuz Türk askerleri var. ABD bu durumda işte düşünüyor taşınıyor, bir çıkar yol bulamıyor. Boşa koysam dolmuyor, doluya koysam almıyor der gibi bir ikilem içerisinde. ABD başkanı kendi askerlerinin karşısında ne Münbiç’te ne Fırat’ın doğusunda Türk askerlerini çıkarmak istemiyor. Çünkü iyi biliyor ki ABD askerleri Türk askerlerinin karşına çıktığı zaman ya korkudan kaçacaklar ya da leş kargaları gibi hepsi ölecekler. İşte gel gelelim eğer dünyada bir büyük savaş çıkacaksa bunun sorumlusu ise tek kelimeyle PKK, YPG ve ABD’liler olacaktır.

Bakın işte görüyorsunuz PKK’lı teröristlerin hemen hemen hepsinin isimleri Müslüman ismi, bunlar Türkiye’de doğdular, Türkiye de büyüdüler ve maalesef hepsi birer PKK’lı terörist oldular ve aynı zamanda PKK’lılara yardım eden bu PKK yandaşları da ülkelerine hep hainlik ederek sözde insan gibi PKK’lılardan daha adi PKK’lı oldular ve bunların hepsi yedikleri içtikleri tabaklarına pislik eden sözde birer insan oldular. İşte otuz seneye, kırk seneye yakın bu PKK’lıları ABD hep başımıza hep bela yaptı.