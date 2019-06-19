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Boş tarlada gasp ettiler fazla kaçamadan yakalandılar

Bursa’da gündüz vakti boş bir arazide gördükleri şahsın telefonunu ve cebindeki parasını gasp ederek kaçan 2 kişi fazla uzaklaşamadan yakalandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:39
Boş tarlada gasp ettiler fazla kaçamadan yakalandılar

Bursa’da gündüz vakti boş bir arazide gördükleri şahsın telefonunu ve cebindeki parasını gasp ederek kaçan 2 kişi fazla uzaklaşamadan yakalandı.


Olay merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Derya Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes Ç. ile Özcan Ş. isimli 2 şüpheli önce O.T.K. isimli gencin cebindeki parasını ardından A.C. isimli gencin hem parasını hem de kullandığı cep telefonunu alarak kaçmaya çalıştı. Paraları ve telefonları gasp edilen 2 genç polisi arayarak olayla ilgili ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler 2 mağdurun ifadesini aldıktan sonra şüphelilerin peşine düştü.


Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla kimlikleri tespit edilen Enes Ç. ile Özcan Ş. kısa süre içinde yine Millet Mahallesi’nde 11 Eylül Bulvarı üzerinde, yanlarında gasp ettikleri telefonla birlikte yakalandı.


Şüpheliler sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, gasp edilen telefon ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:39
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